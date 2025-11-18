報價狂飆產能緊縮！記憶體這波死透了嗎 還是重啟晶片航海王

財經中心／余國棟報導

2021年航運股因疫情塞港塞櫃，當時長榮、陽明、萬海也曾經上演一波大行情，記憶體這波能走到那，仍應密切留意報價。圖貨櫃船非當事貨櫃。（示意圖／PIXABAY）

記憶體模組廠威剛董事長陳立白先前指出，全球雲端與AI伺服器需求暴增，帶動新世代DDR5伺服器搶料潮，預估2026年伺服器DRAM將成雲端巨頭的戰略物資。記憶體市場掀起罕見「超級循環」熱潮！全球DRAM龍頭三星、美光、SK海力士全力轉產DDR5與高頻寬記憶體（HBM），導致DDR4產能急縮，市場缺貨、現貨價自9月起狂漲，帶動台廠華邦電（2344）、南亞科（2408）與威剛（3260）等股價強勢噴發。不過，近期記憶體股價修正，華邦電回跌至今(18)日收盤61.4元、創見200元、群聯回到1195元，南亞科則是來到160.5元，資金退出族群股價面臨不少修正。

三星與SK海力士第四季DDR5合約價季漲幅上修至30～50%，甚至傳出漲價後的DDR5毛利率可能進逼HBM。法人分析，這波漲勢恐延續至2026上半年，形成長達一年的「超級週期」。

記憶體產業正進入結構性「超級循環」，與以往半年到一年的傳統景氣循環不同，此波具備更長持續期與更廣漲價範圍，原因在於AI算力浪潮推升伺服器需求，加上技術門檻高，擴產受限。若產能集中在少數龍頭，報價彈性將更大，這波有如當年航運股的大榮景，只是從貨櫃船變成晶片。

觀察近期記憶體股價修正，華邦電回跌至61.4元、創見200元、群聯回到1195元。投資人想問在這波獲利了結壓力下，記憶體還能追嗎。回顧2021年航運盛況，長榮、陽明、萬海齊漲，最終卻因報價崩跌血流成河，「真正能笑到最後的，還是掌握技術節奏與供應鏈控制權的龍頭。」美光、海力士、南亞科及華邦電，都是這類具備上游晶圓能力的公司。

倫元投顧王春盛分析師認為，記憶體市場熱度持續升溫，NAND Flash、DRAM 報價紛紛上調，市場出現「黃金賽道」說法，SanDisk 宣布合約價最高調漲 50% ，供應鏈信心全面回升，法人看好第四季有望進入「漲價循環」的黃金階段，這波漲勢讓人聯想到當年的「航海王奇蹟」是否有機會再現資金狂潮?

實際上，這次記憶體漲價的背景與航運盛世不同，航運是疫情催生的短期供需失衡，而記憶體則建立在 AI、高效能運算（HPC）、伺服器與手機換機潮等長期需求基礎上。王春盛分析師強調 ，AI 應用爆發帶動 HBM、高階 DRAM 採購需求，供應鏈從韓國三星、海力士，到台廠南亞科、威剛、群聯、創見、華邦電等皆受惠。

他進一步指出，雖然記憶體股短線漲多需提防震盪，但若漲價趨勢延續，整體產業仍具中長線行情。對投資人而言，這波「記憶體行情」不一定是航海王式的暴漲暴跌，更可能是一段穩健上攻的科技股接棒行情。王春盛最後提醒，記憶體漲勢雖猛，仍應留意報價高峰與產業結構轉折，切勿重蹈航運股的泡沫宿命。

