報名了但根本不算參加的馬拉松？盤點5場「完賽率低到荒謬」的極端賽事 | Women's Health

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你以為馬拉松很難？42 公里、四到五小時、膝蓋痛個幾天，撐過去就有獎牌。這聽起來已經夠虐了。但世界上有一群人，他們覺得這樣還不夠。他們去報名了一些比賽，這些比賽的設計哲學不是「讓你完賽」，而是「讓你認清自己的渺小」。以下這 5 場馬拉松，是人類運動史上完賽率最低、最荒謬、最讓人懷疑為什麼要這樣對自己的比賽。你不需要報名，你只需要看完，然後默默感謝自己過的是正常人的生活。

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Barkley Marathons｜完賽率約 2%

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這場比賽的報名費只要 1.6 美元（象徵每英里一分錢），但要報名你必須先寄信到「某個正確的 email 地址」，沒有人告訴你那是哪裡。申請表格包括「你覺得最重要的蔬菜是什麼」這種奇葩題目，還要寫一篇作文說明「為什麼你應該被允許參賽」。錄取通知叫做「慰問信」。

比賽由裁判點菸宣布開始，路線不公開、沒有 GPS、沒有標示，選手要在荒野裡找藏在樹林中的書本撕頁當完成證明。40 年來全程完賽者只有 20 人，大多數年份連一個完賽者都沒有。

Big's Backyard Ultra｜只有 1 人能算完賽

這場比賽根本沒有終點線。規則是：每小時跑一圈（6.7 公里），必須在一小時內跑完並回到起點，然後繼續下一圈，直到只剩最後一個人還在跑。那個人就是唯一的完賽者，其他所有人不管跑了幾百圈，官方記錄全部是 DNF（未完賽）。

冠軍可能要跑 100 小時以上、超過 400 公里。所有人的努力在規則上等於零，只因為有人比你晚停下來一步。這是人類史上最殘忍的比賽格式，由發明 Barkley Marathons 的同一個人創造，真不意外。

Montane Winter Spine Race｜完賽率約 40–60%

自稱「英國最殘忍的比賽」。你必須在英國冬天，不停地跑完整條 Pennine Way 路線，全長 268 英里（431 公里），限時 168 小時，中途不能有支援人員陪跑，全程自己帶補給。聽起來就已經夠嗆了，但別忘了：這是英國冬天，你將面臨暴風雪、-15°C 低溫、腰深積雪、70 英里時速的強風，還有大部分路段是在黑暗中進行。

2012 年首屆比賽只有 11 人參加，其中 3 人完賽。有一年，某位選手在距離終點不到 4 英里的地方因筋疲力盡被迫退賽——那一刻的崩潰感，比比賽本身更殘忍。

Badwater 135｜完賽率約 75–85%

比賽從北美洲最低點——低於海平面 86 公尺的死亡谷出發，在七月最熱的時候舉辦，地表溫度最高可達攝氏 54 度，鞋子直接融化不是誇張。選手必須跑完 217 公里，累計爬升 4,000 公尺抵達終點。

傳奇選手 Dean Karnazes 形容參賽經歷包括：「鞋子融化、幻覺看見恐龍、嘗試在路面上煎蛋、工作人員的車子著火」。要報名你必須完成至少三場百英里賽，並提交申請文章說明你「為什麼值得參加」——光是申請資格就已經打敗大多數人了。

＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載