報名俄羅斯行程被害慘！旅行社幫辦「1證件」 台灣身分竟遭註銷

赴中國大陸鄰國旅遊切勿領用中國邊境旅遊護照，移民署提醒：違法將喪失臺灣身分。（示意圖／Pixabay）

旅遊Podcaster花爺近日公開一段親身經歷，引發外界熱議。他原本單純計畫前往俄羅斯旅遊，透過旅行社報名行程，對方宣稱可代辦簽證並協助快速通關，讓他安心交付相關手續。未料實際上，旅行社卻替他申請了一本「中國一次性邊境旅遊護照」，導致整趟行程出現問題，就連台灣身分也因此遭到註銷。

花爺透過影片中表示，自己當初透過旅行社報名行程，對方強調可以代辦俄羅斯簽證，也可以快速通關，不料旅行社幫他申請的是「中國一次性邊境旅遊護照」，結果他返台後隨即接獲移民署通知，要求前往辦理登記，並被認定違反相關規定，台灣身分因此遭到註銷。

事實上，移民署過去曾提醒，以往曾發生國人赴中國大陸旅遊時，向中國旅行社報名俄羅斯旅遊團，卻因誤信旅行社宣稱的「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，導致國人申領了一次性中國邊境旅遊護照。移民署強調，依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，臺灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照。違反者，喪失臺灣地區人民身分。

另依廢止臺灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，移民署知悉臺灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其臺灣戶籍。移民署說明，倘接獲其他機關或民眾檢舉國人在中國大陸設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，經依行政程序法查證並通知當事人說明後，即會依規定通報戶政事務所依權責辦理。

移民署表示，「在臺原有戶籍大陸地區人民申請回復臺灣地區人民許可辦法」已於114年11月3日修正生效，對於許可已喪失臺灣地區人民身分者申請回復身分，採取較嚴謹的規範，新增積極要件。移民署特別呼籲，國人於中國大陸旅遊期間，切勿為至中國鄰國短期旅遊，貪圖便利而領用中國邊境旅遊護照等證件。

