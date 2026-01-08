報名女子組慘被打槍！嘻小瓜崩潰控訴製作單位不忍了 衝突內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

嘻小瓜想報名女子單人組被拒。（圖／好看娛樂提供）

本週最吸睛的參賽組別莫過於「最強綜藝諧星組」，由大飛、綠茶、撒基努、嘻小瓜與比杰同場較勁。健身成果有目共睹的大飛賽前就忍不住抱怨製作單位「分組不公」，直言自己被放進一個「沒有對手」的組別，語氣相當嗆辣。話一出口立刻引發反擊，《大嘻哈時代》出身的後輩歌手比杰毫不示弱，當場放話要讓大飛「知道誰才會真的飛起來」。而來自大武鄉、曾拿下抓雞大賽第三名的撒基努，則自豪扛出「接送小孩13年的最強奶爸」封號，強調體力與耐力絕對不輸任何人。

廣告 廣告

大飛自信滿滿聲稱場上無對手。（圖／好看娛樂提供）

嘻小瓜則是大吐苦水，自爆原本報名想參加女單，卻被製作單位打回票，陰錯陽差被分進諧星組，讓他哭笑不得。正式比賽後，諧星們群魔亂舞、各出奇招，不只讓現場主播頻頻破防，也意外成為當日最有記憶點的一場對決。嘻小瓜賽後更忍不住崩潰：「我本來想搞笑，但好累！真的好累！」

《最強的身體》女單部分同樣看點十足，迎來「最強女演員組」，由楊佩潔、安乙蕎、芳芸、宋城希、王沛語與艾莉兒同場競技。楊佩潔因上次未能在時間內完賽，本次特別加強訓練，目標直指順利完賽；而前兩次都拿下第三名的宋城希，則希望這回能一舉打破「季軍魔咒」。芳芸過去兩次都與阿倉搭檔混雙，這次首度挑戰女單，不僅要突破自我，更笑稱要向觀眾證明「阿倉才是拖油瓶」。比賽一開始，芳芸就火力全開、一路海放其他對手邊跑邊笑，她表示：「我完全沒辦法慢下來，因為宋城希追得超緊！」宋城希則回應：「女生狠起來真的很可怕！」

更多三立新聞網報導

進軍中國直播疑中邪！丟丟妹鬆口「真實業績」 震撼宣布未來新動向

心臟劇痛急送醫搶命！丟丟妹首公開現身揭最新病況 「關鍵病因」曝光

高燒39度白血球僅剩1千！49歲何妤玟急住院搶命 「疑罹血癌」病況曝

小叔爆性侵未成年！女星遭網辱罵「嫁強姦犯家庭」 求償千萬下場曝光

