報告執政7年施政成果被問參選宜蘭縣長 林茂盛：會顧好縣政

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天說明縣政7年成果，盼縣政不僅要讓鄉親看得到，更要感受得到。（李忠一攝）

宜蘭縣政府今天（24日）舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛細數7年來縣府團隊的政績，說明縣府「溫暖的照顧」、「安心的所在」等6大面向，對於媒體追問他是否要參選縣長，林茂盛仍未鬆口，強調會顧好縣政。

宜蘭縣長選戰民進黨已確定由律師林國漳參選，民眾黨則推派前立委陳琬惠；林茂盛是無黨籍，他要投入選戰只能由國民黨徵召，不過藍軍內部立委吳宗憲、議長張勝德2人都爭選縣長，誰能勝選？地方眾說紛紜，也有人認為吳、張2人都不好選，反而是在宜蘭縣服務7年、當了近1年代理縣長的林茂盛才有勝選機會。

今天林茂盛說明縣府施政7年的成果，在交通建設上縣府取得多項具體且關鍵性的進展，如高鐵延伸宜蘭、鐵路高架綜合規畫；縣府從兒童、產婦到長者，持續打造更友善、更有溫度的生活支持體系。

林茂盛說明縣府以安全便捷道路、守護鄉親的力量、遍地有歡笑聲、溫暖的照顧、可靠的肩膀、安心的所在等6大面向，具體展現對鄉親幸福生活的實踐與承諾；明年縣府推動總經費達31.7億元的39項新興及亮點計畫，以務實、穩健的步伐貼近這片土地，貼近鄉親的身邊。

林茂盛上台時將施政成果倒背如流，會後媒體追問，能將縣政講得那麼好，是有參選縣長的打算嗎？他回應說，107年12月25日他陪同林姿妙縣長進入縣府，從那天起就全心投入在宜蘭縣政。

他說，經過4年祕書長、2年副縣長，以及今年任代理縣長，對縣府社會、交通、文化、教育等各項目當然會很清楚。

縣府以「蘭ㄟ厝‧咱來顧」為施政7年的基調，媒體追問會不會成為林茂盛參選縣長的口號？以及不正面回應參選縣長一事，是否保留參選的空間？對此林茂盛強調，一起與鄉親守護宜蘭、把事情做好、讓宜蘭愈來愈好。

