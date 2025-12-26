「報告寫不完」成社工夢魘 清大教授開發AI系統盼助減壓

清華大學教授王道維團隊，開發社工記錄輔助系統，透過AI工具協助社工生成訪視報告、家系圖初稿。吳尚軒攝



寫不完的訪談報告，是許多社工的夢魘，為此，清華大學教授王道維團隊開發輔助系統，透過AI工具協助社工將訪談音檔、逐字稿生成訪視報告初稿、家系圖等資料，8月中上線迄今，已有1.5萬人次造訪，生成約6500份報告跟3000份處遇計畫，希望協助減少作業時間，讓社工可以更專注在個案上。

台北婦女館今（12/26）日邀請王道維舉辦座談，他分享最初開發系統的契機，是過去協助開發AI輔助親權裁判預測系統時，接觸到司法社工，發現他們有大量訪視記錄或報告需要撰寫，無形間造成人力浪費，因此思考用AI協助，今年3月起與亞洲大學社工系助理教授施睿誼合作，開發「社工記錄輔助系統」並於8月14日正式上線。

廣告 廣告

透過這套系統，社工可上傳訪談錄音檔或逐字稿，並由系統自動產生記錄初稿，內容包含主述議題、個案概況、個案狀況、需求與評估等架構。王道維說明，在評估部份，社工也能自選評估項目，包含經濟狀況、法律狀況、居住狀況等，每個項目並都有敘述性的定義，也可以供AI參考，例如定義「假處分」是什麼意思，避免AI誤解為「假的處分」，而若訪談對象是父母，但案主是孩子，也可自行加入提示讓AI辨識。

社工可以依據需求，選取不同的評估項目。擷取自王道維簡報

這套系統也有視覺化功能。王道維說明，系統可根據逐字稿直接生成三代家系圖，社工設定案主輩份後，系統會先產生表格，讓社工進一步填寫其他資料，接著就可以產生圖片，並可進一步修改，標註是否同住、在世、婚姻狀況等資訊。

王道維說明，系統也可也可協助產出處遇計畫，同樣可以依據需求勾選不同項目，像是司法與矯治、經濟扶助、保護服務、醫務相關等，而這些建議，會是根據訪談記錄而來，並會有明確的指示，比方說建議召開家庭會議，會明確寫出需要哪些人參加、要討論什麼議題。

系統可以協助生成家系圖初稿，並標註人物關係。擷取自王道維簡報

此外，這套系統也可以在輸入案主居住地區後，搜尋附近的社福資源，清單式羅列網站或電話，比方提供家庭或婦女協助、課後安親照顧、司法資源的參考名單。王道維說明，雖然資深社工都會有自己的口袋名單，「但或許會有沒想到的部份」，因此也可以供參考。

對於語言部份，他說明目前錄音檔可支援台語或客家話，但準確度較低，這部份還在持續改進中。

督導讚：不再花時間「改作文」，社工專業不會被取代

現代婦女基金會駐士林地院社工督導黃竑瑄表示，自己從沒想過會與AI合作，她與王道維接觸一年多，中間會提供訪談記錄的架構供他們參考，也實際使用過目前系統，她表示過去督導要花很多時間看記錄，更常要花心力找錯字、調整語意，「現在改作文時間少很多」，但也強調，系統無法判讀個案過往創傷背景，以及如情緒、行為等非語言訊息，這些專業判斷、評估的能力還是需要社工。

桃園市早療機構社工督導劉尹筑則表示，確實她也因此減少了「改作文」的時間，而社工仍有無法取代之處，像曾有個案被AI評估為功能完整家庭，但實際看的話，就會發現他們家裡混亂、照顧狀態不理想，「他會回答有做、有做，AI就覺得親職效能很好」，所以仍舊需要社工判斷。

王道維也強調，「這不是要取代社工，而是讓社工跟AI合作」，所有產出的結果都可以再經由社工的專業修改，社工也可以根據系統提供的內容思考，「是不是做得到的」，而非思考這對不對，案主的狀況、可使用資源都不同，不能完全依賴系統建議，以免削弱社工的專業反思與主體性。

對於資安，王道維也說明，這套系統使用Claude大型語言模型，開發企業也承諾不會將使用者資料用於訓練模型，但他仍提醒社工，不要上傳如身分證字號等機敏資訊。

系統開發團隊包含前清大人社AI應用中心資料科學家阮羿寧，及清大學生張雅惠、羅暐哲，對此王道維表示，相關經費都由校方協助，8月14日上線至12月25日，已經累積1.5萬人次使用，進行7500次轉檔、產出約6500份記錄跟3000份處遇計畫，還希望更多使用者能提供回饋，讓他們繼續改善，目前也有專攻社福機構系統的廠商接觸希望技轉，未來有機會讓更多人可以使用。

更多太報報導

【深度報導】每個學生都有作文家教「問到飽」 AI浪潮下國文教育有轉機

【非典工作青年5-建言】制度及資源比意願更卡關！要讓年輕人穩定就業三方向策略給解方

【AI心理風暴2-2】是慰藉還是致命伴侶？ 美國青年輕生爭議揭倫理盲區

【AI心理風暴2-1】「情緒價值」給好給滿 你會找ChatGPT談心嗎？