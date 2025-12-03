報告形式卡關！藍白堅持即問即答 府籲朝野合作共同強化國防

總統賴清德提出1兆2500億元國防特別預算，並強調願親赴立法院報告，以尋求朝野共識與支持。（圖／CTWant 攝影組）

總統賴清德提出總額1兆2500億元的「國防特別預算」，規劃在未來8年逐步強化國防及軍事關聯產業，以因應日益升高的地緣政治風險。為爭取朝野支持，賴清德也表態願親赴立法院進行報告。然而藍白兩黨主張報告應採取「即問即答」的諮詢方式。對此，總統府發言人郭雅慧昨（2）日晚間回應表示，各黨應跨越意識形態，共同支持國防建設，並對在野黨提出違憲要求、導致預算排案受阻深表遺憾。

立法院去年5月三讀通過《立法院職權行使法》部分條文，規定立法院得邀請總統進行國情報告。然而憲法法庭作出解釋，指出立法院並無指定國情報告內容之權，亦無就其國情報告內容，對總統為詢問、要求總統答復，或要求總統聽取其建言之權，因此判定相關修法，已逾越立法院憲法職權範圍，牴觸權力分立原則。

儘管憲法法庭已針對相關修法判定違憲，但朝野對於國情報告形式仍然存在分歧。今年11月，賴清德提出國防特別預算時，強調願在符憲前提下親赴立院報告，盼能以對話取得支持，強化台灣整體防衛韌性。

國民黨主張賴清德的國防特別預算報告須以「一問一答」方式進行，成為朝野爭議焦點之一。（圖／CTWant攝影組）

未料朝野再度因報告形式僵持。藍白黨團主張必須採用「一問一答」的質詢模式。對此，郭雅慧指出，《憲法法庭》已就職權行使法113年憲判字第9號裁定相關內容違憲，在野黨要求即問即答、並以此阻擋特別條例排案，已不符憲政秩序，府方對此表達遺憾。

郭雅慧強調，國家安全不應成為意識形態鬥爭的戰場。當周邊國家皆不分朝野投入強化防衛之際，更希望立法院各政黨能跨越黨派、放下政治算計，以具體行動支持國防特別預算，共同守護民主台灣。

對於在野黨堅持「即問即答」並阻擋排案，總統府表示該要求已被憲法法庭認定違憲，對預算遭擱置深表遺憾。（圖／CTWant 攝影組）

