根據國際非政府組織最新報告，中非共和國（CAR）因政府腐敗與國家體制脆弱，已淪為跨國組織犯罪的樞紐。報告特別點名俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）與當地政權結盟，透過掠奪黃金、鑽石等天然資源獲取暴利。

總部位於瑞士的「全球打擊跨國組織犯罪倡議」（GI-TOC）週三發布報告指出，中非共和國在總統 Faustin-Archange Touadera 的領導下，日益依賴俄羅斯瓦格納集團提供的軍事支援。作為回報，瓦格納集團獲得了該國黃金、鑽石及伐木業的利潤豐厚合約，形成了一種「犯罪化治理」的惡性循環。

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報告作者 Nathalia Dukhan 表示，過去五年來，當地的犯罪活動不僅多樣化且持續升級，甚至與總統核心圈及外國夥伴深度整合。儘管政府目前已收復全國近九成的領土，但並未剷除助長衝突的犯罪經濟，反而將其重新配置為以總統府與瓦格納集團為核心的階層式體制，利用暴力手段消除競爭對手並控制貿易路線。

這種系統將政治忠誠與非法經濟利益掛鉤，黃金、象牙及木材等資源從衝突地區非法運往國際市場，並透過區域轉運站隱匿來源。此外，中非共和國也成為瓦格納在非洲行動的關鍵物流中心，甚至利用軍用運輸機走私非法開採的黃金。報告最後提到，與該國有貿易往來的盧安達、中國及阿拉伯聯合大公國（UAE），同樣在這些跨國犯罪生態系中運作。

原文出處：報告揭中非共和國淪犯罪溫床 俄羅斯瓦格納集團幕後操盤

本文由AI協作，經編輯審核後發布