報告揭海地性暴力案件增 百名受害者稱遭多人集體性侵

非營利組織無國界醫生在29日發布報告，指出海地的性暴力案件數量愈來愈多。無國界醫生分析了過去10年來，他們在當地開設的診所資料，發現相關案件在過去4年上升了3倍，2025年的前9個月就有多達2300人，其中絕大多數受害者都是女性。

匿名當地女性受害者表示，「在那性暴力之後，我的生活變得很困難，有時候我彷彿行屍走肉。」

除了案件數字暴增，暴力手段也更加殘忍。有超過100名受害者表示自己遭到10人以上集體性侵，平均每起案件涉及至少3名施暴者。報告也指出，海地首都太子港有大量民眾流離失所，讓許多受害人的處境更為艱難。

無國界醫生任務長瑪妮雅說，「各位將看到的並非個案，這是許多住在有嚴重人道危機的城市裡，女性每天的日常，充斥暴力與大規模流離失所。」

無國界醫生表示，許多受害者在遭受暴力後，雖然來到診所求助，但是院方卻沒有合適的單位或資源可以轉介。呼籲官方投注更多資源照顧這些遭遇恐怖暴力的受害者。

不過，海地不但是全球最貧困的國家之一，官方的力量也相當薄弱，太子港現在幾乎完全由黑幫控制。而黑幫與政府間的衝突，往往讓老百姓淪為犧牲品。在2024年曾經發生黑幫首領因為相信兒子遭到詛咒，就下令殺害200多名民眾的駭人事件。

