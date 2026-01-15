報告曝光！衛福部證實 中榮認了「醫師違規放廠商進手術室」 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總遭爆料有神經外科醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商進手術室操刀，衛生福利部下令院方一周內提出內部調查報告，今（15）日下班前是最後期限，衛福部醫事司司長劉越萍下午證實，院方承諾將踩線送件，院長也口頭向她報告初步內容，坦承有一名醫師違規，「放廠商進手術室，但沒有登記報備」，但院方仍強調沒有操刀的情形。

台中榮總是被爆料，有多名神經外科醫師涉嫌讓「無照」的醫材廠商進手術室操刀，時間至少三年以上，已經涉及「密醫」行為，不但無照的廠商有刑責，可處六個月以上、五年以下有期徒刑；管理疏失的院方也有重罰，視違反科別及服務項目，可處一個月以上、一年以下停業，最重還會廢止開業執照。

廣告 廣告

衛福部部長石崇良日前公開要求台中榮總一周提出調查報告，甚至揚言不排除重新進行醫院評鑑。

劉越萍表示，今日下班前是提交報告的最後死線，而院方已向衛福部承諾會踩線送件，而院長向她口頭報告初步內容，坦承其中有一名醫師違規，放廠商進手術室，卻未完成相關登記報備，但院方仍強調沒有由廠商操刀的情形。

劉越萍說，若院方所述屬實，就不涉及《醫師法》的密醫，但仍涉及違反《醫療法》第62條有關醫院管理的問題，是不同層次的問題，可以開5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰。待院方報告送達之後，就會審視內容，並邀集專家前往實地輔導訪查。

衛福部也將擬定手術室的相關指引。劉越萍表示，指引預計在六個月內制定完成，但卡在農曆春節及寒假，邀集專家不易，還需要一陣時間，且如何管理也要討論？像有醫院就建議以顏色來管理，用手術服顏色來區分院內及院外人士，一目了然，否則戴著口罩，完全分不清誰是誰，由醫院用聰明的方法來自我管理，比較容易。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

春節急診壅塞重演？ 流感升溫！羅一鈞：放假前恐現13萬人就醫

去年「急診塞1個月」怕了！ 衛福部宣布今年春節「二招」分流病人

【文章轉載請註明出處】