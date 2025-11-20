報告曝長榮航過度考核 洪申翰推病假法制化：1年10天內不得不利對待

洪申翰受訪表示，長榮航空「如此過度使用管理制度的作法與文化，已經威脅到員工的健康權利了」。（鏡報董孟航）

長榮航空1名34歲孫姓空服員9月抱病持勤，返台就醫後仍不幸病逝，勞動部預計今日13時30分召開記者會說明。勞動部長洪申翰受訪表示，長榮航空「如此過度使用管理制度的作法與文化，已經威脅到員工的健康權利了」，勞動部將修法，明定勞工請病假1年內沒超過10天，雇主不可作不利的對待，

洪申翰今（20日）表示，針對孫姓空服員生前的經歷，勞動部已會同地方政府，詳細的訪談家屬、相關組員，詳細結過預計會於13時30分的勞動部記者會說明。此外，洪也提及，確實在組員的訪談中，清楚看到長榮航的確過度使用考核管理制度，讓想請病假的組員認知若請假就會遭受不利的待遇，甚至覺得是懲罰，因此不敢請病假。

「我們的確認為，如此過度使用管理制度的作法與文化，已經威脅到員工的健康權利了」洪申翰指出，對於勞工請病假的權利，應要做一定程度法制化的保障，經勞動部召集勞雇團體、相關專家學者諮詢後，勞動部會在勞工請假規則明定，勞工請病假1年內沒超過10天，雇主不可作不利的對待，盼能透過修法保障勞工的病假權。

洪申翰續指，無論勞工請幾天病假，雇主的可核都應以勞工的工作能力，工作態度含實際的績效做綜合的考量，不得以病假的天數作為唯一的考量，盼透過制度上面的修訂，使員工的健康權能得到優先的重視，他也重申勞工的健康應該是企業永續經營的資產。對於媒體關切是否有懲罰？洪允諾，修法後會有相關懲處，雇主不遵守就會被開罰。

