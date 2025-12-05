報告老師：我的作業被吃掉了！ 小鹿闖教室啃食考卷畫面曝光

小鹿闖進教室吃起桌上的考卷。圖／翻攝微博@新浪熱點

「報告老師：我的作業被鹿吃掉了！」不是在開玩笑，真的有一隻小鹿闖進教室，大搖大擺的的吃了學生的考卷。事件發生在中國四川省德陽市，小鹿啃食考券的模樣還被學生錄影存證，牠睜大雙眼，看起來超萌，讓人都捨不得阻止或斥責牠，也讓網友笑稱「吃透知識點」。

綜合中國媒體報導，「小鹿吃考卷」事件發生在上個月，一隻小鹿在晚自習的時間闖進一間學校的教室，而且教室還位於5樓，小鹿慢悠悠走進教室之後，叼住桌面上的考券就開始啃食，而在教室的學生看到這一幕，也紛紛拿起手機把整段過程錄影下來。

拍攝影片的一名學生說，這隻小鹿是學校養的，經常爬到5樓，「可能是我們5樓的考卷比較香吧！」校方針對這起意外，也回覆表示小鹿確實是學校養的，算是「吉祥物」，對於學校的教室都相當熟悉，可能因此才會闖進教室；至於小鹿吃學生考卷，可能是因為紙張的纖維和小鹿平常的飼料類似，所以小鹿才會吃了考券。

網友看後紛紛留言表示「竟然有學校會養鹿」、「好萌啊！」、「看起來真可愛」、「多吃一點，就不用交作業了」、「這鹿挺會挑啊」、「牠把知識點都吃透了」、「幹飯王」、「這隻鹿有當學霸的潛力」、「怎麼會這麼可愛呀！」、「這是什麼神奇操作」、「這鹿挺聰明的」、「牠肯定餓壞了」。



