報告：全球核能占比9%創歷史低點 興建中核電大多在極權國家

綠色公民行動聯盟14日召開記者會，發布針對全球核電趨勢進行評析的「2025世界核能產業現況報告」中文摘要版，報告指出，儘管全球核電發電量微增，但核能發電量占比降至9%的歷史低點，且小型模組化反應爐（SMR）等新技術發展陷入財務與認證瓶頸。對比太陽能投資額高出核電21倍的現況，核電已逐漸失去作為有效減碳工具的競爭力。

全球核能趨勢一致 運轉及興建核電國家減少

台灣在2025年關閉最後一座核能發電廠，進入零核時代，全球核能趨勢也在變動之中。「2025世界核能產業現況報告」原版於2025年9月在羅馬出版，報告全文589頁，由來自歐、美、日、台、南美等多國的18位跨學科作者共同撰寫。中文摘要版由綠色公民行動聯盟（下簡稱綠盟）獲官方授權主辦，邀請多名學者進行評論分析與專題分享，並於昨（14）日舉行發表會。

綠盟資深研究員陳詩婷分析，2024年度核能發電量達到歷史最高2677TWh，但2024年核能發電量占全球總發電僅9%，為40年來最低。相較於1996年17.5%最高峰減少了45%以上。光電與風電裝置容量分別成長452GW（增幅32%）與113GW（增幅11 %），相比之下核電淨增長量僅有5.4GW。此外，報告也指出核電均化成本已是大型太陽能電廠的三倍，全球太陽能投資在2024年的增幅達到22 %，為核電投資金額的21倍。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分析，過去十年全球核能一直都不是主力，且核能發電成本相較離岸風力與光電都欠缺競爭力，「核能永遠只會是配角」。

根據報告，過去20年間，中國啟用51座反應爐，但在中國以外的地區，反應爐淨數量大幅減少48座，淨容量在此期間則下降近27GW。 台大機械工程系終身特聘教授陳炳煇指出，國際核電廠多在除役，興建中的核電設施大多在「極權國家」，比如中國，截至2025年尚有32座核電廠在興建中，一座是SMR，俄羅斯則有26座核電廠在興建中，其中四座是SMR。

AI巨頭積極擁核 可行性仍有待商榷

隨著AI運算需求激增，科技公司為維持內部資料中心，積極尋求穩定且低碳的基載電力。Amazon、Microsoft等紛紛尋求重啟舊核電或投資SMR，試圖緩解供電焦慮。然而根據此次報告分析，SMR發展正處於「理想豐滿、現實骨感」的困境。

綠盟研究員林正原指出，SMR具有體積小、安全性高、可靈活配置等優勢，包含英、美、泰、韓等國都積極投入研發。但此項技術面臨開發成本飆升、工程技術難度高及新創企業資金斷鏈等嚴峻考驗。

趙家緯表示，台灣部分討論寄望SMR新技術，但國際上估計，到2050年SMR發電占比最多只會達到2%，且2040年SMR發電成本會在每度10元以上，「SMR絕對不是便宜的選項。」更重要的是，SMR單位發電產出的核廢料是傳統機組的2~30倍，也無法迴避既有的核廢料問題。

台灣核電廠全面停機 下一步將如何走

根據報告，2025年全球反應爐平均機齡已攀升至32.4年，超過1/3的機組運作超過41年，面臨大規模除役與昂貴延役成本的雙重挑戰。

台灣的核三廠二號機雖然在去年正式停機除役，但中研院社會學研究所副研究員彭保羅指出，核電廠除役不只要考慮核廢料的存放選址，還要面臨目前台灣政府對核能重啟的支持態度、能源相關的假訊息影響民眾認知等難題，非核家園仍未竟全功。