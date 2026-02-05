報告：川普威權回潮 全球人權告急

（德國之聲中文網）人權觀察組織（Human Rights Watch）週三（2月4日）發佈《2026年世界人權報告》，警告2025年未來可能會被視民主制度遭到嚴重破壞、人權因此受侵害的「轉折點」。

在今年度的報告中，針對美國總統川普的批評格外引發關注。內容稱川普自去年一月就任以來，展現「公然漠視及嚴重侵犯人權」的特性，且在移民、健康、環境、勞動、性別和言論自由等議題上「大開倒車」，指責川普政府利用種族刻板印象，並「擁抱符合白人民族主義意識形態的政策與言辭」。

另外也批評川普連任助長了全球各地威權政權的氣焰，對弱勢族群與少數族裔造成毀滅性的後果。

人權觀察執行長波洛琵雍（Philippe Bolopion）表示：「全球人權體系正陷入危機。由於美國總統川普不停強烈施壓，以及中國和俄羅斯的持續破壞，以規則為基礎的國際秩序正在崩解。」

波洛琵雍指出：「川普的外交政策顛覆了以規則為基礎、旨在推動民主與人權的秩序。川普曾自誇『不需要國際法』，只需要他『自己的道德觀』作為約束。」

報告也提及，美國的民主制度和投票權在2025年受到嚴重攻擊。此前，川普政府曾計畫推動一系列限制投票措施，包含要求選民登記時必須出示身分證件、縮短郵寄投票收件期限等，但相關法案在國會闖關失敗，部分內容也被法院裁定違法。但人權觀察警告：「各種削弱投票權的企圖可能在2026年期中選舉前捲土重來。」

針對人權觀察的批評，白宮週三則回應指，該組織患有「川普妄想症（Trump Derangement Syndrome）」，早在川普上任前就多次攻擊他。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「川普總統結束8場戰爭、拯救無數生命、保護宗教自由、終止拜登政府的政治化操作，對人權的貢獻遠超過這個由索羅斯（George Soros，美國億萬富豪）資助的左翼團體能做到的。」

中國收緊對意識形態的控制

人權觀察指出，中國政府2025年在全國各地加劇鎮壓，指習近平「強推嚴格的思想統一，以及對他本身和中國共產黨的忠誠。」

週三公布的報告中列出中國去年一系列箝制言論自由的案件，包含「白紙運動」紀錄片《烏魯木齊中路》的導演陳品霖、歸化台灣的八旗出版社總編輯富察、「四通橋勇士」彭立發遭判刑，中國異議人士戚洪在重慶一棟大樓外牆投影反共標語，以及四川省江油市警方暴力驅趕抗議民眾等事件。

此外，報告亦點出北京對地下宗教的打壓，稱中國警方「騷擾並拘捕各種『非法』宗教團體領袖和信徒，包括拒絕加入官方教會的天主教地下教會和基督教家庭教會，並經常中途打斷其聚會」，光是在去年就有數十名地下宗教人士遭當局逮捕。

去年4月，山西法院以涉嫌犯下「詐騙罪」為由，將12名臨汾金燈台教會成員判刑；7月，受到官方承認的浙江省麻顯士神父則疑似因為對中國共產黨「不夠忠誠」被捕；10月，中國當局在七個城市大規模拘留近30名錫安教會成員， 其中18人於11月被正式逮捕，包括創辦人暨主任牧師金明日。

人權觀察亞洲區副主任王松蓮指出：「習近平領導下的中國政府大量累積日益慘重的人權紀錄，擴大並加深對基本自由的鎮壓......各國政府大多不願抵制中國政府對國際人權體系造成的威脅，遑論中國國內情勢。」

報告也延續早前報告的批評，指控中國當局在新疆、西藏地區持續實施強迫同化政策，除了騷擾和拘捕藏族教育工作者以及關閉傳授藏語及文化的學校，也對新疆維吾爾人施加懲罰、強迫其同化。

香港面臨的政治鎮壓也持續升級，民主派社運人士面臨監控和嚴格限制，多名民主派領袖因涉及香港《國安法》的罪名入獄，包括《蘋果日報》創辦人黎智英。民主派政黨因面臨「政治壓力」，紛紛宣告解散。

生育率降低 女權成箭靶？

值得注意的是，人權觀察在中國的報告中指出，儘管就業性別歧視仍存在，但「稍見進步」，中國許多地方公會在去年3月呼籲招聘單位不可要求女性求職者揭露婚姻和生育狀況。

儘管如此，隨著中國生育率降到歷史低點，官方去年1月曾表態將整治「鼓吹不婚不育、反婚反育等話題，宣揚極端女權，挑動性別對立」的網路言論，也加強「異性戀性別規範」宣導。

德國反穆斯林、反猶案件增加

人權觀察也在報告裡指出德國的人權侵害問題，指反穆斯林與反猶太主義仇恨犯罪的案件數量有所上升。

人權觀察也點名批評德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）領導的保守派「基民盟」（CDU）打破長期以來的禁忌，去年與極右翼政黨「另類選項黨」（AfD）在共同通過一項收緊移民政策的國會動議。

與此同時，德國政府也被指控削弱言論與集會自由，尤其是針對聲援巴勒斯坦的抗議活動。人權觀察引述歐洲委員會人權專員的關切，批評當局將「對以色列的批評一概歸類為反猶主義」的做法。

在婦女權利方面，報告引用德國警方統計數據指，過去5年以來的家暴案件增加了18%，其中女性受害者佔了超過70%。另外也提及德國聯邦議院議長克洛克納（Julia Klöckner）在同志驕傲活動期間，拒絕在柏林的國會大廈懸掛彩虹旗，打破了自2022年以來的慣例。

作者: 周子馨