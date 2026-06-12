報告：戰爭導致平民死傷常態化 逾半死亡歸因以軍

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社巴黎11日綜合外電報導）根據「爆炸性武器監測組織」最新報告，2025年全球因爆炸性武器造成的平民死亡中，逾半數被歸因於以色列軍方。報告也示警，在全球衝突中，平民傷亡正出現「常態化」趨勢。

法新社報導，今天公布的報告指出，去年全球65國有超過2萬2600名平民死於爆炸性武器，較2024年下降21%，主因是加薩走廊與黎巴嫩停火。

爆炸性武器監測組織（Explosive Weapons Monitor）隸屬「爆炸性武器國際網絡」（International Network on Explosive Weapons），該網絡由近50個非政府組織組成。

廣告 廣告

報告指出，2025年平民傷亡情況仍然嚴峻，其中56%的平民死亡被歸因於以色列武裝部隊。這一年以色列持續與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交戰，同年6月還與伊朗爆發為期12天的戰事。

報告顯示，受衝擊最嚴重的地區包括伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦領土、緬甸、烏克蘭與蘇丹；其中各國武裝部隊應負起約85%的平民傷亡責任。

該組織發布聲明表示，平民基礎設施和重要服務面臨「持續增加的威脅」；針對人道援助行動的攻擊事件也增加52%，其中約有9成發生在巴勒斯坦領土。

監測組織的楊恩（Katherine Young）表示，「當爆炸性武器被用於人口稠密地區，受苦的永遠是平民。特別令人憂心的是，這類傷害已在全球多個衝突持續發生，導致平民苦難『常態化』的風險大增」。（編譯：施施）1150612