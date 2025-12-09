報告：新加坡銀行體系穩 資金流入為貨幣政策迎挑戰

（中央社記者吳昇鴻新加坡9日專電）東協+3總體經濟研究辦公室（AMRO）報告指出，即便面臨關稅衝擊等經濟逆風，新加坡銀行體系仍保持穩健，資本與流動性緩衝充足。然而持續的資金流入可能削弱政策寬鬆效果，也對貨幣政策執行帶來挑戰。

東協+3總體經濟研究辦公室（AMRO）今天在「2025年新加坡年度諮詢報告」指出，美元表現疲軟，在全球投資人積極分散資產配置的趨勢下，新元名義有效匯率（S$NEER）走強，接近新加坡金管局政策區間的上限。

廣告 廣告

報告指出，儘管金管局在2025年上半年連續兩次下調新元名目有效匯率政策區間的升值斜率，但持續的資金流入可能削弱政策寬鬆的效果，也對貨幣政策執行帶來挑戰。

AMRO報告提醒，需審慎評估這對金融穩定性的潛在影響；在評估美國關稅政策的潛在影響時，報告指出，新加坡兩大主要出口產業，即藥品與電子產品面臨的風險各有不同。 藥品產業對美國終端需求依賴較高，美國市場占新加坡藥品外銷最終需求的54%；相比之下電子產品僅占13%。不過，電子產品較容易受到供應鏈中斷的影響。

聯合早報等媒體今天報導，新加坡電子產品中有46%的附加價值（VA）是直接出口到美國，其餘約33%則透過其他國家轉運。換言之，若美國對這些國家實施關稅或限制，新加坡也可能間接受影響。相較之下，高達86%的新加坡藥品附加價值是直接出口至美國，幾乎不經由第三國，間接風險相對較低。（編輯：陳承功）1141209