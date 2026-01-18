報告：爆款玩具拉布布工廠存在突出勞動問題

（德國之聲中文網）倡導工人權利的NGO組織中國勞工觀察（CLW）周二（1 月 13）發布報告，指出全球爆款玩具拉布布在中國的生產廠家存在一系列突出的勞動問題。

2024 年 4 月，韓國女團 Blackpink 的一位成員在 Instagram 上發布了與一款名為拉布布（Labubu）的玩具有關的內容，引發全球消費者對該玩具的追捧。2025年，這款長著尖牙、大眼睛的玩具成為全球文化現象。其制造公司泡泡瑪特第三季度財務顯示，包含拉布布在內的 “The Monsters”玩具系列實現收入 6.7 億美元（約合人民幣 48.1 億元）。

江西省信豐縣順嘉玩具有限公司是泡泡瑪特拉布布列的核心生產基地之一。2025 年夏秋兩季，中國勞工觀察對該工廠進行了調查。

這份名為《拆解拉布布：全球潮玩現象背後的勞動現實》的報告顯示，該玩具公司存在一系列突出的勞動問題，包括： 嚴重超出法定上限的加班工時、大量使用勞務派遣工、不透明的勞動合同安排、疑似規避社會保險繳納、缺乏充分的安全培訓以及職業健康與安全防護的明顯缺失等。

調查還發現，該工廠沒有工會或有效的申訴機制，並有大量工人反映管理層存在霸凌行為、言語性騷擾，以及對宿舍和食堂衛生條件的擔憂。

中國勞工觀察呼籲泡泡瑪特立即采取行動，糾正其供應鏈中的勞動違規行為，對受影響工人進行補償，並確保未來生產符合中國勞動法及國際公認的勞動標准。

