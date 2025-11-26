報告：航程拉長推升排放 歐洲航運去年碳排創新高

根據英國航運相關網站引述，歐洲交通與環境聯盟（Transport & Environment，簡稱T&E）最新報告指出，歐洲航運業在二○二四年碳排放量較前一年增加約一成三，創下自二○一八年強制申報制度上路以後的新高紀錄，即使歐盟相關海運貿易量出現下滑，排放仍呈明顯攀升，主因為紅海危機迫使大量船舶繞行更長航程，凸顯航運排放對營運變動的高度敏感度。

報告指出，貨櫃船是排放大增的主要來源，該船型排放量較前一年暴增四成六。此現象來自平均航行距離增加約一成八，加上船舶營運航速提升約三％，同時航程延長也使航商需投入更多艘船舶維持航線運作。T&E指出，航速每增加一％，船舶排放量最多可能增加約三％，顯示速度變動對碳排具高度影響。

廣告 廣告

T&E海運政策專員Agathe Peigney表示，去年排放新高顯示，即便貿易量下滑，只要海運受到干擾，船舶排放仍可能大幅增加。由於不完善的IMO方案遭擱置，歐盟碳排交易制度（ETS）價格作用較以往更為關鍵。

在企業層面，全球最大貨櫃航商地中海航運公司（MSC）仍為歐盟區最大排放者，二○二四年排放量二氧化碳達一千五百六十萬噸。非貨櫃船公司中，以義大利格里馬迪集團（Grimaldi Group）排放三百八十萬噸居冠；觀光郵輪領域則以嘉年華集團（Carnival）排放二百五十萬噸居首。

報告也指出，化石燃料運輸排放的長期固著現象，儘管歐洲再生能源占比持續提升，化石燃料相關運輸排放仍約占歐盟航運總排放的兩成，與二○一八年相比幾乎未變。二○二四年LNG船排放量在俄烏戰爭後大幅增加後首次下滑，但原油運輸排放則重新回到二○一九年水準。

Peigney強調，跨國運送化石燃料對氣候造成雙重衝擊，如能降低對化石燃料依賴，可減少部分航運排放，但剩餘超過八成排放仍須透過能效提升與氫能基綠色燃料等方案去碳化。

歐盟航運碳排交易制度（ETS）自二○二四年正式涵蓋海運，並邁入第二年，第一年即達到約九成九遵循率。ETS以總量管制與交易方式要求排放者支付溫室氣體排放成本，被視為航運減碳的重要工具。

T&E呼籲，歐盟儘快展開ETS檢討將是強化海運氣候治理的關鍵契機，同時擴大制度範圍，使所有排放者均負擔合理成本，確保減碳成效最大化。