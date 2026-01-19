報告：近4成民眾自4G轉至5G 主因換約或購機優惠

（中央社記者趙敏雅台北19日電）根據NCC「114年通訊傳播市場報告」，38.7%民眾已從4G轉換到5G服務，轉換主因為換約或購機優惠；至於尚未自4G轉換到5G服務的民眾，大多認為目前使用的4G服務已足以滿足需求。

國家通訊傳播委員會（NCC）近期發布114年通訊傳播市場報告，調查內容包含電信與廣電產業的發展趨勢。

報告指出，民眾從4G轉換到5G服務比例逐年成長，自112年的25.5%升至114年的38.7%；未轉換者比例則由112年的72.1%降至114年的60.1%，顯示民眾使用5G的意願逐漸提高。

觀察民眾轉換至5G的原因，報告顯示，112年至114年間，換約或購機優惠皆為最主要動機，比例由54.3%攀升至70.7%；其次為對原有的4G行動網路速度不滿意，小幅升至23.8%；有觀看影片需求的比例為23.7%，超越5G資費符合期待、想體驗新技術等因素，成為第3大升級動機。

至於民眾未轉換至5G的原因，以目前使用的4G服務已足夠滿足需求為主，比例自112年的70.8%升至114年的74.0%。此外，價格考量明顯增加，5G資費較4G高的比例，從112年的31.0%大幅升至114年的48.5%，為影響轉換意願的第2大因素。

報告分析，114年4G使用者對網路傳輸速度、網路涵蓋率的滿意度皆為7.7分；5G使用者則分別為7.9分與7.6分，兩者滿意度差異不大，可能因此影響民眾轉換至5G的動能。

調查也關注民眾行動上網流量選用方案，綜觀106年至114年，吃到飽（不限速）為民眾最大宗選擇，不過比率已從113年的63.2%降至114年的56.6%；而吃到飽（限速）方案則自113年的13.1%升至114年的16.7%。（編輯：楊凱翔）1150119