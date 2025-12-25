報告：逾7成台灣民眾曾看短影音 49.98%每天看數次

（中央社記者趙敏雅台北25日電）2025台灣網路報告指出，過去3個月中，78.46%台灣成年民眾有觀看短影音的經驗，其中，49.98%的民眾觀看頻率達1天數次。學者分析，短影音使用率已超越社群媒體，成為台灣民眾最普遍的數位內容消費形式。

根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）發布的2025台灣網路報告，調查對象為年滿18歲以上民眾，期間為今年7月28日至9月1日。調查定義，短影音為片長15秒至3分鐘之間的影片，觀看時可透過往下滑動螢幕，切換下一則影片，包括TikTok抖音、IG Reels、Facebook短片及YouTube Shorts等平台。

在短影音使用習慣上，調查顯示，過去3個月中，78.46%台灣民眾有觀看短影音的經驗，且近6成的民眾每天都會從各網路平台上觀看短影音內容，其中，1天觀看數次者占比最高，達49.98%；1天1次者為8.06%。

調查研究團隊代表、陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超表示，短影音已成為許多人日常生活的一部分，因此今年首次納入調查項目，結果令人驚訝。台灣民眾短影音使用率達78.46%，已經超越社群媒體（76.86%），短影音在極短時間內，從新興現象變成全民日常，影響力不容忽視。

從年齡層觀察，18至29歲、30至39歲族群的短影音觀看率皆超過9成，分別為96.73%及93.86%；40至49歲、50至59歲族群也均達8成5以上；60至69歲族群超過6成5，70至79歲族群逾3成。

陶振超指出，過去討論科技使用時，年齡常被視為重要指標，普遍認為年輕族群的採用率高於年長者；不過，觀察近年新興傳播科技的採用，年齡已不是主要因素，而是科技是否回應使用者的生活情境與實際需求。

他表示，以即時通訊為例，年長者使用率極高，對他們來說，已是維繫親友關係的重要工具，透過訊息被已讀與回應，獲得情感回饋；短影音也呈現相似情況，中高齡族群使用率偏高，操作門檻低，年長者能輕鬆接觸娛樂與資訊。

陶振超指出，56.09%使用者承認滑短影音的時間常超過原先預期，另外，在對日常生活影響上，36.22%使用者坦承因此耽誤其他事情；不過，多數使用者花時間滑短影音後，感到開心的頻率高於後悔的頻率，「台灣民眾感到強烈開心，蠻enjoy（享受）的」，值得後續持續關注。

至於短影音普及是否衝擊閱讀習慣，陶振超表示，他並不悲觀，回顧電視出現時，也曾有聲音擔心大眾會沉迷娛樂，但經過多個新興科技檢驗，閱讀與文字的需求仍然存在，只是獲取方式可能改變，如電子書等。他補充，人類的注意力本就有限，但透過自我調控與自身提醒，仍能專注於必要任務。

陶振超指出，如同影音平台即便提供快轉功能，多數觀眾仍會完整觀看內容，以獲得沉浸體驗或參與社交討論，「短影音在短時間帶來新奇內容，但我們還有其他娛樂需求，短影音不會取代所有內容形式」。

台灣數位媒體應用暨行銷協會理事暨應用組召集人謝佩芳則表示，短影音本身不是壞事，它就是一種媒體格式，可以快速彙集重點，但每種格式對身心有不同影響。她提醒，若長時間沉溺短影音，可能會影響注意力與認知能力，因此媒體識讀更為重要，「民眾必須知道什麼時候要停下、抽離出來」。（編輯：潘羿菁）1141225