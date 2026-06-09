報導大選爭端登韓媒 鏡新聞前進首爾1／選票不夠名冊還漏列 南韓選管會挨轟「疏失多到離譜」

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《鏡新聞》採訪團隊前進南韓直擊抗議現場。

南韓的地方選舉雖然已經落幕，但風暴卻越演越烈，全南韓不僅爆出有上百個投開票所選票不夠，導致投票中斷、選民大排長龍，現在更傳出，連最基本的選民名冊都整本漏列，導致許多選民一度無法投票。儘管第一線早就拉警報，中央選管會竟然是接到民眾抗議電話才知情，內部通報形同癱瘓。面對這場選務大烏龍，最大在野黨代表也拋出全面重選的主張，卻也引爆自家的政治內鬥。

南韓抗議民眾：「解散選管會，解散選管會。」選民群情激憤，這裡是南韓6.3地方選舉出現缺票的首爾松坡區投票所。當天第一線工作人員與選管會的聊天對話中顯示，早在下午兩點左右，就陸續傳出選票告急。然而，中央選管會卻是在距離投票截止前的一小時，也就是下午4點25分，接到了民眾的抗議電話後，才得知這個狀況。

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改革新黨院內代表：「(地方選管會)完全沒有向中央選舉管理委員會報告，(中央選管會)反而是接到民眾的電話才察覺到這個事態，這實在是令人難以置信的事實。」

此外，當天將投票時間延長到晚上10點，竟然是首爾市選管委員長的單獨決定，沒有經過內部表決程序。還傳出清州市更有投票所因為選民名冊整本漏列，導致投票被迫中斷的情況。

隨著風暴擴大，最大在野黨國民力量黨也不放過機會，面臨黨內逼宮壓力的黨代表張東赫，順勢打出了「全面重新選舉」的這張王牌。國民力量黨代表張東赫：「國民的要求是重新選舉，沒有人知道到底有哪些結果被扭轉了。」

不過這也引來黨內的強烈反彈，不少人痛批張東赫只是想藉此逃避大選慘敗的政治責任。國民力量黨議員趙慶泰：「這不能成為掩蓋敗選責任的擋箭牌，張東赫代表應該立刻辭職。」

選管會真相調查委員會委員長也指出，部分地區選票居然只印了一半，實在令人無法理解。調查委員會將從10日開始展開為期十天的調查，全力釐清事實真相。

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