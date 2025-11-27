報導川普建議高市早苗別刺激北京？日本官房長官木原稔嚴正駁斥：已就不實說法向《華爾街日報》抗議

《華爾街日報》昨日獨家報導，美國總統川普在結束與中國國家主席習近平的通話後，致電日本首相高市早苗，並於電話中建議勿在台海議題上刺激北京。對此，日本官房長官木原稔今（27日）在記者會駁斥此說法，並強調已就此不實報導向《華爾街日報》提出抗議。

據《華爾街日報》引述消息人士，稱川普轉而致電高市早苗後，要求在台海問題上克制，不要刺激北京；習近平則在與川普通話中強調對台灣的「歷史權利主張」。而報導提到，此次為習近平主動致電，而中國外交部回應是「美方發起的」。

廣告 廣告



針對勿在台海議題上刺激北京的報導，日本內閣官房長官木原稔今下午舉行記者會，提出嚴正駁斥。他表明，新聞中提及「川普總統建議不要在台灣主權問題上挑釁中國政府」的描述，並非事實，並說日方已就此不實報導向《華爾街日報》表示抗議。

(圖片來源：木原稔臉書)

更多放言報導

致電川普抗議無效還間接凸顯「美日情誼」...林修民酸習近平無招可打：按數據，日本根本無須理會中國

川普恐為川習會損傷台灣利益？賴清德指川普「這兩句話道盡一切」：台美關係堅若磐石！