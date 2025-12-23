報導指美方評估中國加速部署100多枚洲際彈道飛彈 北京駁斥：炒作找藉口

在發射井內的俄國洲際彈道飛彈。路透社



路透社週一（22日）報導，美國國防部的報告評估，中國已經加速在發射井部署了100多枚洲際彈道飛彈，並且無意參加限武談判。中國外交部週二（23日）回應說，這只是美國人掩蓋自己破壞國際穩定，故意炒作的一貫伎倆。

中國外交部發言人林劍週二下午，針對問到這份報告的內容時，他先回答說：「我不了解你提到的所謂的美國的內部報告。」

但是林劍進一步表示：「美方的類似炒作是其一貫伎倆，旨在為自身加速核力量的現代化，破壞全球戰略穩定的行徑尋找藉口。國際社會應對此有清醒認識。」

對於中國是否加入美國總統川普提倡的限武談判，林劍的回答是：「美國作為擁有最大核武庫的超級核大國，當務之急是切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質性地削減核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造條件。」

林劍稱：「中國堅定恪守不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。」「中方一直積極參與《不擴散核武器條約》審議進程和五核國機制會議，就核軍控問題同各方保持對話。」

