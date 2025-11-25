報導洪秀柱誇口台海戰爭和平進行曲 聯合報前編譯二審再敗
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
聯合報前編譯李京倫於111年8月22日聯合新聞網發布標題為「消息人士：李上習不下已成定局，兩岸更可能開戰」即時新聞，內容稱「洪秀柱等人向習誇口…只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應…」遭洪秀柱在臉書指摘該報導為空穴來風、無中生有，李京倫報導前未盡查證之責，有違基本新聞倫理，李京倫提告認洪秀柱讓其遭解雇，嚴重侵害其工作權，求償860萬元，台北地院判李京倫敗訴，李上訴二審；高院今（25）日駁回其上訴。可上訴。
李京倫起訴主張，他原為聯合新聞部採訪中心國際組翻譯人員，111年8月22日下午3時48分於聯合報經營的聯合新聞網發布即時新聞，標題為「消息人士：李上習不下已成定局，兩岸更可能開戰」，內文為「……洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑……」。
洪秀柱隔天在其自己的臉書發布「此一內容可謂空穴來風、荒謬至極，這種悖離事實、無中生有的惡意指控，不但對洪前主席潑盡髒水，在發布此報導前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理」。更向台北地檢署提告其加重誹謗，洪秀柱當日接受記者採訪時，更發表「清白不容抹黑，人格不容踐踏」、「務必杜絕國內惡質媒體與網路不 負責任、打擊異己的假新聞文化」等言論，並稱該報導是徹頭徹尾的假消息，務必杜絕國內惡質媒體與網路不負責任、打擊異己的假新聞文化。
李京倫主張，洪秀柱明知該報導為真實，卻故意於媒體前公開指責該報導違反新聞倫理等情，使他的名譽權受到嚴重貶損，並向其雇主施壓，使他於111年9月2日遭解雇，嚴重侵害其工作權，使其喪失優渥薪資、退休金等，共求償860萬元。
洪秀柱則辯稱，該報導內容不實，原告李京倫於新聞發布前更未盡查證義務，公然詆毁她的名譽，她對李京倫提起妨害名譽告訴，檢察官認李京倫涉犯刑法之加重誹謗罪嫌起訴，北院審理時因庭長勸諭，她基於不浪費司法資源之考量而撤回告訴。李京倫竟另外提告她涉誣告，經不起訴及再議駁回確定；她的言論是為維護自身名譽之合法行為，更無對聯合報施壓。
北院審理發現，李京倫在刑案警詢時稱，他相信消息來源就是真的，故於發布該報導前，並沒有進行其他查證，並且無法透漏消息人士之資料，聯合報主管也證稱，李京倫在聯合報人資部要求說明事件始末，但因李拒絕透露消息來源，違反工作紀律，當日遭停職處分。判決李京倫敗訴，李上訴二審。
高院合議庭審理認為，綜觀該報導形成過程及事證，該報導來源不明且欠缺事實根據，李京倫亦未查證，洪秀柱有相當理由確信該報導與事實不符，且未經合理 查證，是洪秀柱發表的言論，表示該報導乃「空穴來風」、「悖離事實」、「無中生有的惡意指控」、「在發布此報導前也未盡查證之責」、「假新聞」，僅係藉此向社會大眾澄清事實，以維護被上訴人自身人格及名譽，係基於自衛、自辯而善意發表言論，非不法侵害上訴人之名譽權。
又該報導有無經合理查證，涉及新聞環境與品質相關之公共利益，洪秀柱言論提及該報導「荒謬至極」、「對洪前主席潑盡髒水」、「有違基本新聞倫理」、「清白不容抹黑，人格不容踐踏」、「務必杜絕國內惡質媒體與網路不負責任、打擊異己的…文化」等，核屬洪秀柱人受該報導影響，為表明自己立場及為維護新聞環境、品質所為善意發表之意見及評論，非以侵害李京倫之名譽為目的，難認不法侵害李京倫之名譽權，李京倫請求洪秀柱賠償精神慰撫金210萬元本息，即屬無據。
合議庭審酌，李京倫所提事證無法證明聯合報解僱他是因洪秀柱對聯合報施壓所致，且該報導不實又未經查證，洪秀柱縱對李京倫及聯合報相關人員提出妨害名譽之刑事告訴或起訴請求賠償，亦核屬洪秀柱為維護自身名譽所為之合法行為，難認藉此施壓。
且聯合報認定該報導有疑慮以及李京倫刊登該報導逾越其職權，又無法提出證據及消息來源，有違反工作規則，故解僱李京倫並懲處其主管，是李京倫遭解僱難認與洪秀柱之行為間有相當因果關係。李京倫請求洪秀柱賠償650萬元本息，亦屬無據，於是駁回上訴。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
《魔法壞女巫：第二部》首週全球吸金70億 連同亞莉安娜創下票房新高點
《魔法壞女巫：第二部》21日於美國上映後，首週票房以1.5億美元（約台幣47.02億元），不僅較前作的1.125億美元成長逾3成，更以北美及全球2.26億美元（約台幣70.85億元）的成績刷新多項「百老匯音樂劇改編電影」票房紀錄。台灣首週票房也以1,920萬新台幣的佳績奪冠。鏡報 ・ 10 小時前
《怪奇物語》最終章即將開播！製作人：結局淚流滿面
《怪奇物語》最終季即將登場！故事設定於1987年秋天，霍金斯小鎮因「顛倒世界」裂縫大開而滿目瘡痍，政府實施軍事封鎖，主角們必須團結一心對抗更強大的黑暗勢力。日前在倫敦舉行的首映會上，主創團隊和演員們紛紛表達不捨之情。製作人薛恩李維認為，《怪奇物語》會以某種方式長期存在於大家的生活和文化中，當被問及拍攝最後一幕的感受時，他形容那是一個讓人淚流滿面的時刻！TVBS新聞網 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 19 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首次完封日本社會人 林振賢談一點可惜：年輕投手沒有企圖心搶先發
台灣海洋25日澄清湖球場4分差完封日本社會人，這是台灣球隊首次在AWB冬季聯盟完封日本社會人，總教練林振賢賽後受訪表示，「沒有打不敗的對手，通常自己被自己打敗，投手表現很好。」不過林振賢認為比較可惜之處是近年來年輕投手對於爭取先發的企圖心較低落，希望年輕選手要提升用球數與局數。TSNA ・ 1 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
施柏宇被爆拍戲消失⋯被抓包跟女友約會 劇組代經紀人回應
施柏宇25日被爆出，拍戲拍到一半消失，還以養傷的理由請假，結果被撞見跟女友去約會。對此經紀人統一透過劇組回應，「施柏宇先生自籌備開始認真專業，也爲角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 4 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前