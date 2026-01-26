報導稱民進黨政府中央部會「愈改愈肥」 政院人事行政總處：與事實不符
今（26）日有媒體針對民進黨政府執政下的中央部會精簡議題，發出報導指稱「李馬時期主導瘦身，民進黨愈改愈肥」、「組織變形，淪政治作秀與酬庸」。對此，行政院人事行政總處今（26）日澄清與事實不符，並稱現在政院部會及三級機關，已分別由馬前總統執政時期的37個與186個，精簡為31個與127個。
人事總處表示，因應國家數位轉型及落實全民運動政策，行政院於111年、114年整合相關部會功能及業務，新設數位發展部及運動部後，目前二、三級機關（構）數量，分別由馬前總統執政時期的37個與186個，精簡為31個與127個，無政府組織愈改愈肥情形。
運動部等新機關設置符合全民及朝野期待
人事總處說明，在面對氣候變遷與極端氣候衝擊、數位轉型與資安威脅，以及嚴重少子女化與超高齡社會等全新挑戰，為強化我國政府組織韌性，組織設置不能是僵化的石碑，必須因應角色及功能進行合理調整，以靈活應對不斷變化的外部環境及內部需求，近年新設之運動部等新機關設置符合全民及朝野期待。
預算員額較101年減少1萬2千餘人
人事總處進一步說明，115年中央政府機關總預算之預算員額較101年減少1萬2千餘人，並無報載所稱員額大幅膨脹情形。又未免人事成本編列過高而相對排擠其他政務推動，及因應我國逐漸朝向少子女化及高齡化，其勞動人口數將逐漸減少，針對整體中央政府機關員額管理，人事總處均採「當增則增、應減則減」及「以緩濟急」等精神，合理核實調配管控，並同時請機關自源頭檢討業務流程簡化及資訊化，提升整體人力運用效能。
任務編組強化協調而非取代既有行政體系
人事總處指出，針對外界關注的任務編組，依「中央行政機關組織基準法」第28條規定，機關得視業務需要設任務編組，所需人員係由相關機關人員派充或兼任。鑑於政府治理範圍與結構較過去更為多元與複雜，傳統政府部門事務分工有其侷限，採用任務編組處理跨部會、臨時性或新興重大業務，歷任及各國政府皆多有所見，回顧馬前總統執政時期，政府為因應金融海嘯、防疫等重大國安與經濟議題，亦多次在總統府或行政院層級設立跨機關、集結產官學專家的會議。如因應97年全球金融海嘯，成立財經諮詢小組召開多次會議，形成政策大方向，提供行政部門參考。這類機制的核心目的在於「高層決策協調」與「民間意見對接」，而非取代既有行政體系。
三級機關首長得政務進用僅有5％
人事總處最後強調，政務人員係由院長依專業考量任命，並無所謂濫用私人。目前中央二級機關得以政務進用之副首長計55人，另三級機關首長得衡量業務性質、預算規模、人才遴選具困難度及產業互動性等因素，以常務、政務雙軌進用方式規劃，目前立法通過亦僅有7個，其中內政部空中勤務總隊等4個機關（構）係由立法委員主動提案獲致共識，占整體127個三級機關比率約為5％，且三級機關首長以雙軌任用，即代表優秀之常任文官亦可升任，爰應無媒體報導所稱摧毀文官體制之問題。
