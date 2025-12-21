報導篇幅11’12＂ 犯案現場日本人常去 NHK關注「北車砍人」

北車隨機砍人案，引起日本媒體的大量關注。日本國營的NHK電視台，從週六晚間到週日凌晨，所有重點新聞時段，累計報導長度更超過11分鐘。因為不管是日本觀光客，還是在臺灣生活的日本人，都常前往臺北車站跟中山站周邊散步與購物；還有不少日本人對臺灣的印象，就是治安很好，因此隨機攻擊事件，也讓他們感到非常震撼。

北車隨機砍人案的地點，是日本觀光客熟悉的景點。(圖／區國強攝)

NHK主播今井翔馬、林田理沙和井上二郎在週六晚間至週日白天的重點新聞時段中，持續將北車隨機砍人案列為頭條。林田理沙特別指出這是發生在「日本人也經常造訪的台灣台北的市中心」的事件，而監視器更記錄下部分衝擊性犯行過程。NHK電視台總計使用了11分鐘12秒的篇幅，全面報導這起連日本人都感到震驚的事件。

在台日本人表示：「偶爾會來這邊逛，從來沒在意過會有這樣的事，反而是接下來可能要多加警戒吧。」由於日本媒體的大篇幅報導，在台灣生活的日本人也能感受到台灣社會的不安氛圍。

NHK駐台特派松田智樹前往現場報導：「台北市中心的鬧區，這裡出現了不少花束。」記者團隊不僅實地採訪誠品南西店現場，還特別將台灣民眾獻花用的小字卡翻譯成日文與日本觀眾分享。此外，NHK電視台也詳細整理了兇嫌徐文的行蹤，指出「犯案現場是在這兩個地方，位於台北市中心的地下鐵台北站，以及其北邊的中山站附近。」

由於犯案地點正是日本人在台北常去的熱門景點，許多日本觀光客也對此次無差別攻擊感到震驚。一位日本觀光客表示：「我們就在這附近，就連時間都一樣，覺得有點那個...」另一位日本觀光客則說：「聽說台灣治安很好，我們也是這樣想的。真是讓人惋惜的事情。」

從NHK的大篇幅報導中可以感受到，這起在被認為治安良好的台北發生的恐怖襲擊事件，確實讓日本民眾感到極大的震撼。

