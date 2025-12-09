報導預告李麗娟將被約談 黃國昌嗆已告《鏡週刊》：不容鼠輩亂國
民眾黨主席黃國昌今（9）日表示，針對《鏡週刊》報導凱思國際負責人李麗娟很可能近期將遭約談一案，簡直是「黨檢媒」一體再進化「宵小鼠輩禍亂國家」，自己已提起相關民刑事告訴，不再隱忍。
《鏡週刊》報導黃國昌疑似透過凱思國際支付薪資用以「養狗仔」跟監政敵，還指控李麗娟疑似為黃國昌操控的「人頭」負責人，資金來源則是黃國昌的妻妹高翬，今天更指近期檢方會約談李麗娟到案說明，多月來系列報導，直面黃國昌而來可謂風波不斷。
黃國昌對此直斥，《鏡週刊》此舉是「黨檢媒」三位一體再度進化，根本不甩刑事訴訟偵查不公開準則，如今連檢方何時要約談哪些人都可以預告，《鏡週刊》簡直在幕後指揮。他感嘆，中央為打擊政敵不惜敗壞司法公信力「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度蕩然無存，更呼應民眾黨創黨主席柯文哲指控「檢察官是大罷免大失敗重要的因素」。
黃國昌重申，對於《鏡週刊》持續冷飯熱炒與捏造不實報導，情節離奇一變再變，從原先指控涉及港資、陸資沒個下文，接著改抹黑黃國昌的姻親匯款成立凱思公司，金流沒個確定又改口「注資」、「臨櫃存入」，對象也是變來變去，胡亂波及無辜的人還涉及跟監偷拍未成年者，自己不會對此姑息，已提起有關刑事告訴與民事求償，絕不容禍亂國家。
※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。
