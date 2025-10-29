報導「魯莽領導人」遭懲處 她曝中央社回函幫賴多1罪名

《中央社》懲處撰寫美《時代》雜誌投書稱賴清德為「魯莽領導人」的記者，使民眾黨團發函請《中央社》說明懲處標準，而民眾黨團主任陳智菡29日揭露回函，批評《中央社》幫賴清德多安了「Predator of press freedom（新聞自由掠奪者）」的罪名。（摘自陳智菡臉書）

美《時代》雜誌日前刊登華府智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）撰寫的投書，稱賴清德總統是「魯莽的領導人」，《中央社》原將該投書當新聞報導，後續修正錯誤並懲處記者、編輯及督導主管。民眾黨團主任陳智菡29日表示，黨團發函要求《中央社》說明後，《中央社》回函非但沒幫賴清德總統洗刷「reckless（魯莽）」惡名，反而還多安了「Predator of press freedom（新聞自由掠奪者）」的罪名。

陳智菡29日於臉書發文表示，美國《TIME》雜誌23日刊登美國智庫「國防重點」亞洲事務主任Lyle Goldstein的專文，文中批評總統賴清德是「魯莽的領導人」，外交部立刻膝反射回應，民進黨人士則開始抹紅Lyle Goldstein。

陳智菡提及，《中央社》引述報導、外交部回應後，許多媒體也跟進，瞬間讓「reckless」成了熱搜關鍵字，沒多久《中央社》就用臉書發出聲明稿，表示因「未辨察原文係屬學者投書，不是新聞，對該篇文章的性質做錯誤敘述，所以要懲處記者、編輯、主管」。

陳智菡指出，「問題是，記者所報導的事件與事實本身並沒有錯誤、出處來源還是外交部官方新聞稿，讓人非常好奇《中央社》要懲處的依據與標準在哪？」而經民眾黨團發函請《中央社》說明後，《中央社》回覆稱，「對於該篇原始報導查證不周（含投書性質、投書者背景介紹、投書目的探究等），記者與編輯身為國家通訊社員工應有之新聞敏感度、專業度顯有不足，因此考慮給予懲處」。

陳智菡認為，《中央社》回函簡直比外交部的更災難，原來現在台灣媒體要報導引用一則投書，還要先去調查投書性質、投書者背景甚至「目的」，先做出內容分析，而不是判斷該投書是否有報導價值。

陳智菡說，其次，《中央社》指「記者與編輯身為國家通訊社員工應有之新聞敏感度、專業度不足」，此語更落實了在賴清德總統主政下，對台灣新聞自由的撲殺與掠奪，《中央社》引用的獎懲規範，蒼白無力只剩「影響本社名譽」，簡直是公然要求記者、編輯只能跟上服膺於權力、對執政者歌功頌德的主旋律。

最後，陳智菡批評，身為國家通訊社，《中央社》高層此舉非但沒有幫賴清德洗刷「reckless」的惡名，反而還幫賴多安一個「Predator of press freedom（新聞自由掠奪者）」的罪名，到底是要多用力懲處記者，才能恢復《中央社》的名聲？《中央社》說「尚待內部討論」，然而真正應該為貶損《中央社》名譽被懲處的，恐怕不是這則新聞的報導者，而是大張旗鼓要小編發聲明踐踏記者尊嚴、甘於被權力馴化的那一個或那群人吧。