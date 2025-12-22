報廢車留置場火災影響 台鐵龍井-大肚間延誤

其他人也在看
Toyota 放大版 RAV4 確認重返日本市場！台灣也有望參考引進
國內銷售龍頭和泰日前宣布，已在研擬擴大引進美國製造車款，而日本市場則率先宣布，Toyota 明年起將以「逆輸入」方式導入美規 Camry、Highlander 以及 Tundra，其中的熱銷七人座 Highlander 也有望成為國內引進美規車的參考。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
邢男老師鐵口直斷！全新大改款Toyota RAV4編成與車價預測
身為一名車媒，會一點占卜也是合理的(?)在全新大改款Toyota RAV4即將來臨之際，邢男老師掐指一算，似乎看到了一些資訊，當然天機不可洩漏，有些是彼此心照不宣就好，歡迎大家一起來說出你對全新RAV4的想法，一起來看看邢男老師猜的對不對？車水馬龍網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
SYM CRUiSYM 2026 發表！黃牌入門速克達首選亮相
黃牌大型速克達SYM CRUiSYM正式宣告回歸國內銷售並接替Joymax Z+成為SYM新一代入門車款選項，齊全的配備與升級的運動性，不僅建議售價17.88萬合理得宜，附帶的2.6萬購車補助金與36期零利率方案更是誘人，而在2025 SYM重車大會師中，選擇新車線上發佈的CRUiSYM也迎來了首次實車亮相。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
產線關閉 Ford Kuga 美規正式停產！國內目前持續販售中
每年為 Ford 貢獻近 20 萬輛銷售的 Kuga 即將退場，近日 Ford 正式關閉有 70 年歷史的路易斯維爾組裝廠產線，意味著 Kuga 美規正式停產，在如今休旅當道的年代，砍掉一款熱銷主力休旅的操作令人意外，北美 Ford 接下來將專注於 Bronco Sport。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Honda STEP WGN 30週年特仕車款日本正式發售
Honda旗下的「STEP WGN」車系將於2026年5月迎來初代車款誕生30週年。為慶祝此重要里程碑，Honda日前已於2025/12/19推出兩款30週年特別仕樣車：「STEP WGN e:HEV AIR EX 30週年特別仕樣車」與「STEP WGN e:HEV SPADA 30週年特別仕樣車」。STEP WGN車系於1996年5月誕生，最初定位為「追求全家人實用機能的FF 1.5BOX輕型迷你廂型車」。自此以來，其多變的座椅配置、優異的實用性以及同級最大化的車室空間等共通特點，從初代至現今的第六代車型，持續深受廣大顧客喜愛。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
驚險! 疑煞車失靈 油罐車衝破分隔島"一路下滑"
中部中心 ／ 中部綜合報導來看驚險場面，一輛油罐車來到加油站卸油結束後，駕駛拿開輪擋，沒想到油罐車突然衝出去，一路橫越台中向上路衝破中央分隔島後再繼續往下衝，車輛在無人駕駛的狀況下，沿路滑行400公尺爆胎後停下來，所幸沿路沒有任何車輛遭到波及，有驚無險民視 ・ 21 小時前 ・ 1
全球純電動車銷量不如預期 油電混合真的是「更好選擇」嗎？
全球邁向零汙染排放車輛的轉型進度，遠比預期緩慢不少，也造成各國改善城市空氣污染的努力，面臨更多挑戰。當純電動車銷量大幅縮減之際，車廠為了生存和維持營運，選擇把重心重新放在混合動力（Hybrid）車款，一種結合傳統內燃機、電池與電動馬達的複合科技產物，冀望透過它、能滿足更多消費者需求。有趣的是，此一構想似乎已說服歐盟（EU），讓該組織決定放棄，原訂2035年實......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
日系入門輕 MPV 高級版展現全新風貌！霸氣造型有如 Alphard 雙生兄弟
隨著 2026 東京改裝車展將於明年 1 月 9 日登場，各家日系品牌也摩拳擦掌準備大展身手，而被譽為小車專家的 Daihatsu 也陸續公布參展陣容，除了以全新大改款 Move 為主角的 Move Kuromeki、Move #ootd 兩款改裝概念車之外，也為享有高人氣的 Tanto Custom 高級版推出 Kuromeki 客製化版本，看起來就像是迷你版 Toyota Vellfire，成功提前掀起話題。自由時報汽車頻道 ・ 2 天前 ・ 發起對話
讓高性能電車更狂野，現代汽車為Ioniq N推出具賽道戰鬥氣息的全新N Performance Parts
現代汽車（Hyundai）的性能副牌N所打造的Ioniq 6性能版Ioniq 6 N，不僅具備豬運動化的外觀和兇暴的性能，但對某些一腔熱血的車主來說，如此的性能改造還不夠。他們想要的是更有賽道日氛圍的車款，於是現代汽車正回應買家的這項需求，推出全新N Performance Parts套件，包含碳纖維空氣動力套件，尤其是加裝了天鵝頸尾翼，以增加賽道下壓力，其天鵝頸後尾翼，讓人聯想到保時捷的911 GT3。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／PGO推「J系列購車優惠」 超Q入手更親民
愛玩車／PGO推「J系列購車優惠」 超Q入手更親民EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
愛玩車／BMW M儀表板進化 遊戲面板提升駕駛體驗
愛玩車／BMW M儀表板進化 遊戲面板提升駕駛體驗EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
台船100噸級、300噸級海洋調查船今放龍骨 拚2027年交船
台船承造海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船，並在今天(22日)於高雄舉行安放龍骨祈福儀式。台船說明，這兩型船預計2026年第三季下水，並於2027年第二季交船，未來服役後，將可提升我國海洋研究效率，作為海洋科研人員的堅強後盾。 台船指出，100噸級海洋基礎資料調查船船長35公尺、船寬7.5公尺、船深3.7公尺，船體採船身鋼質，上構鋁合金設計，推進系統具備低轉速運作能力，且為複合推進動力模式驅動左右舷推進軸及螺槳，作業船速時以電動馬達經減速機驅動螺槳；全速航行時則以推進用柴油主機經減速機驅動螺槳，未來將執行海洋生態與保育相關調查樣本收集工作。 至於300噸級海洋基礎調查船規格，台船說明，其船長40公尺、船寬9公尺、船深3.7公尺，船體材質設計與100噸級相同，且可使用動態定位系統操控舵、螺槳與側推進器，駕駛室內的後操控站可供人員面向船艉操船，大幅提升船舶操作性能，未來將執行淺海與離島探測調查任務。 台船表示，這兩型船都配有與其任務相應的調查儀器設備，包括淺海多波束聲納或單波束聲納以收集淺海海床及海底地形測繪資料；甲板機械進行小型水下設備或感測器施放、拖曳及回收；中央廣播電台 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
品質實力受肯定！Nissan榮獲J.D. Power 2025「美國新車品質調查」大眾市場品牌冠軍
汽車權威調查機構J.D. Power於6月26日公布2025年美國新車品質調查（IQS，Initial Quality Study）成績，Nissan榮獲大眾市場品牌冠軍，並於包含豪華品牌之全體受評品牌中排名第二，指標車款 Nissan Sentra與Nissan Altima車款皆於各自級距排名第一，此榮耀不僅彰顯Nissan對造車工藝與品質的堅持，更是Nissan長期重視顧客滿意度的具體成績，並以此持續落實品牌承諾。Zeek玩家誌 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
Aston Martin Vantage S登場1198萬起！同場加映亞洲首輛Valhalla抵台交付
Aston Martin全新Vantage S登台亮相，售價新台幣1,198萬元起；承襲品牌以「S」為名的高性能車款傳統，此次以駕駛者導向的Vantage為基礎，透過全方位且精準的細節強化，使Vantage S的動態性能表現再攀全新高峰。同場加映全亞洲首度交付的Valhalla實車抵台，其為Aston Martin量產中置引擎插電式混合動力超跑，全球限量999台，預計於2026第一季正式掛牌上路。Zeek玩家誌 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
歐盟放棄2035燃油禁令，Volkswagen堅信電動車才是未來
歐盟日前放棄2035燃油禁令，將零碳排目標從原先100%放寬至90%，讓內燃機得以透過油電、電子/生質燃料來達到目標，然而Volkswagen近日表示認為電動車仍是未來。歐盟原定於2035執行燃油禁令，但在經過車廠與官員協調溝通下，日前歐盟決定放棄燃油禁令，這也讓不少車廠大幅減少壓力，但要繼續販售內燃機還是有條件，原先100%減碳目標放寬至90%，未來內燃機需透過生質/電子燃料與歐盟境內生產低碳排鋼材、插電式油電等方式來達到規範，但日前Volkswagen表示電動車仍是未來。 Volkswagen認為小型燃油車在歐洲未來已無市場，最終都將會被淘汰，表示該級距車型的未來將會是電動車，因此ID.Polo將會接替該級距車型，另外2027年仍會照計畫推出售價低於2萬歐元的量產ID. Every1。之所以會堅持推出小型電動車，因歐盟並未完全放棄電動化，祭出小型電動車超級積分制來鼓勵車廠能繼續發展電動車。Volkswagen認為小型燃油車在歐洲未來已無市場，該級距之後仍會是電動車。2027年會推出量產ID. Every1。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Aston Martin Vintage S / Valhalla 亞洲首付量產成車現身台灣！
Aston Martin 全新 Vantage S 正式登場，承襲品牌以「S」為名的高性能車款傳統，此次以駕駛者導向的 Vantage 為基礎，透過全方位且精準的細節強化，使 Vantage S 的動態性能表現再攀全新高峰。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃捷綠線工程成果參訪 報名熱烈
記者陳華興∕桃園報導 桃園市長張善政二十日出席「捷運綠線一一四年工程成果參訪活動」。…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
別壞了遊興 行前車輛健檢安心迎接新春假期
（記者卓羽榛臺北報導）時序冬季，面對即將來到的年末假期與明年的春節連假，您是否已經迫不急待開始安排一趟自駕出遊呢？想要開心出遊該做的行前檢查千萬不能少，除了基本車輛機能與五油三水的定期檢查之外，也不要...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
NISSAN 獲 J.D. Power 2025「美國新車品質調查」大眾市場品牌首位
汽車權威調查機構J.D. Power(註1)於6月26日公布2025年美國新車品質調查(IQS，Initial Quality Study) (註2)成績，NISSAN榮獲大眾市場品牌冠軍，並於包含豪華品牌之全體受評品牌中排名第二，指標車款 NISSAN SENTRA與NISSAN ALTIMA車款皆於各自級距排名第一，此榮耀不僅彰顯NISSAN對造車工藝與品質的堅持，更是NISSAN長期重視顧客滿意度的具體成績，並以此持續落實品牌承諾。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／大葉大學承辦車輛工程學術研討會 中華汽車捐電動貨車共育尖端人才
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】SAE中華民國自動機工程學會於12月20日在大葉大學舉辦「第三十屆車輛工程互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話