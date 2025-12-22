報廢車留置場火災影響 台鐵龍井-大肚間延誤

歐盟日前放棄2035燃油禁令，將零碳排目標從原先100%放寬至90%，讓內燃機得以透過油電、電子/生質燃料來達到目標，然而Volkswagen近日表示認為電動車仍是未來。歐盟原定於2035執行燃油禁令，但在經過車廠與官員協調溝通下，日前歐盟決定放棄燃油禁令，這也讓不少車廠大幅減少壓力，但要繼續販售內燃機還是有條件，原先100%減碳目標放寬至90%，未來內燃機需透過生質/電子燃料與歐盟境內生產低碳排鋼材、插電式油電等方式來達到規範，但日前Volkswagen表示電動車仍是未來。 Volkswagen認為小型燃油車在歐洲未來已無市場，最終都將會被淘汰，表示該級距車型的未來將會是電動車，因此ID.Polo將會接替該級距車型，另外2027年仍會照計畫推出售價低於2萬歐元的量產ID. Every1。之所以會堅持推出小型電動車，因歐盟並未完全放棄電動化，祭出小型電動車超級積分制來鼓勵車廠能繼續發展電動車。Volkswagen認為小型燃油車在歐洲未來已無市場，該級距之後仍會是電動車。2027年會推出量產ID. Every1。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》

