報復兩名美軍遇襲喪生 美率聯軍空襲敘利亞數十個「伊斯蘭國」據點

美率聯軍空襲敘利亞數十個「伊斯蘭國」據點。圖為美國總統川普上月在白宮與敘利亞總統夏拉會面。美聯社



美國官員週五（12/19）宣布，美軍已於當天空襲敘利亞境內激進組織「伊斯蘭國」（IS）約70個相關目標。這是針對兩名美軍官兵在當地遇襲喪生的報復行動。

有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）證實，這波空襲鎖定「IS戰鬥人員、基礎設施及武器據點」，行動代號為「鷹眼行動」（Operation Hawkeye），因為兩名遇害美軍均來自被稱為「鷹眼州」的愛荷華州。

廣告 廣告

赫格塞斯週五在社群平台X發文，稱這波打擊「不是戰爭之始，而是復仇宣告」，「在川普總統領導下，美利堅合眾國將毫不遲疑、絕不退縮，捍衛我們的人民」。

美國總統川普隨後表示：「我們正強力打擊IS在敘利亞的據點，敘利亞政府全力支持我們。」敘利亞外交部也發表聲明稱，該國致力於打擊IS，將加強針對IS的軍事行動。

官員表示，這次攻擊動用F-15戰機、A-10對地攻擊機，以及AH-64阿帕契攻擊直升機；約旦也出動F-16戰機與「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）參與行動。

美軍先前表示，一支由美軍與敘利亞部隊組成的車隊上週六（12/13）在敘利亞中部城市帕米拉（Palmyra）遭一名槍手攻擊者，造成兩名美軍士兵及一名民間翻譯人員喪生，另有三名美軍士兵受傷。攻擊者隨後遭擊斃。

兩名不具名官員表示，此後美軍與盟軍已展開10次行動，擊斃或拘留約23人，並蒐集到電子設備情資，為週五空襲的目標提供重要依據。

美軍長期在敘利亞部署數百名兵員，執行擊IS的任務。這項任務始於2010年代中期，當時IS迅速控制敘利亞與伊拉克大片領土；隨後因美國及盟國的軍事行動，以及敘利亞政權更迭，IS的領土控制已大致被瓦解。

敘利亞政府目前由前反抗軍主導。在歷經13年內戰後，前反抗勢力去年推翻阿塞德（Bashar al-Assad）政權；新政府成員也包括前基地組織敘利亞分支的成員，這些人已與該組織切割，也曾與IS發生衝突。

敘利亞政府近來持續與美國主導的聯軍合作對抗伊斯蘭國，並於上月達成相關協議，當時敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）也曾訪問白宮與川普會晤。

更多太報報導

繼續對委內瑞拉施壓 川普：不排除開戰可能性

【一文看懂】日本升息衝擊跨越國界 將如何牽動全球金融市場？

【一文看懂】親自撰文！白宮總統星光大道新添說明牌 看看川普如何點評前任們