報復刺殺普丁行動！俄最強武器「榛果樹」強襲烏克蘭釀死傷 多城斷電陷黑暗

烏克蘭全境8日深夜遭受俄羅斯新一波大規模空襲，俄軍不僅出動超過240架無人機與數十枚飛彈，更再度動用其最先進的「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈。根據基輔市長克里契科的說明，這場突襲已造成至少4人死亡、10人受傷，多處關鍵基礎設施遭到摧毀。由於供電系統嚴重受損，基輔與利維夫等多個城市在零下5度的低溫中陷入大規模停電，居民面臨斷電與無法供暖的生存威脅，整個城市在漆黑與濃霧中籠罩於恐懼之下。

綜合外媒報導，俄羅斯國防部正式證實，此次大規模打擊是由陸基與海基的高精準武器發起，並特別強調動用了「榛果樹」中程彈道飛彈。俄方聲稱，此舉是為了報復烏克蘭上個月試圖以無人機襲擊俄羅斯總統普丁官邸的行動，並宣稱已成功擊中生產該款無人機的工廠。儘管烏克蘭官方痛斥此指控為破壞和平談判的「荒謬謊言」，且CIA評估也顯示烏軍並未瞄準普丁住宅，但俄方仍藉此展現其武力威懾。

「榛果樹」飛彈作為俄羅斯的戰略利器，其飛行速度高達音速10倍，且射程涵蓋全歐洲。烏克蘭西方空軍司令部觀測到，該飛彈以約每小時13,000公里的極速沿彈道軌跡飛行，攔截極為困難。雖然西方官員曾質疑其對戰場的實質改變力，但普丁多次誇耀其破壞力足以媲美核武。

值得注意的是，此次攻擊目標之一的西部城市利維夫，鄰近歐盟與北約邊界，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Ivanovych Sybiha）對此表示，這已對歐洲整體的安全構成嚴重威脅。

在軍事打擊背後，俄羅斯亦強化了外交警告。俄方重申，任何歐洲國家若在未來和平協議框架下向烏克蘭派遣地面部隊，都將被俄軍視為「合法攻擊目標」。此外，由於美國近期在公海扣押了一艘俄羅斯油輪，兩國緊張局勢也隨之升溫。面對俄羅斯針對能源設施的持續打擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出，俄方的目標顯然是想透過在嚴冬製造斷電，對平民施加巨大的心理壓力並製造混亂。

這場發生在川普政府積極推動終戰談判期間的猛烈空襲，不僅讓烏克蘭危機進一步加劇，也為未來和平協議的達成增添了更多變數。

