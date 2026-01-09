報復刺殺普丁行動！俄最強武器「榛果樹」強襲烏克蘭釀死傷 多城斷電陷黑暗
烏克蘭全境8日深夜遭受俄羅斯新一波大規模空襲，俄軍不僅出動超過240架無人機與數十枚飛彈，更再度動用其最先進的「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈。根據基輔市長克里契科的說明，這場突襲已造成至少4人死亡、10人受傷，多處關鍵基礎設施遭到摧毀。由於供電系統嚴重受損，基輔與利維夫等多個城市在零下5度的低溫中陷入大規模停電，居民面臨斷電與無法供暖的生存威脅，整個城市在漆黑與濃霧中籠罩於恐懼之下。
綜合外媒報導，俄羅斯國防部正式證實，此次大規模打擊是由陸基與海基的高精準武器發起，並特別強調動用了「榛果樹」中程彈道飛彈。俄方聲稱，此舉是為了報復烏克蘭上個月試圖以無人機襲擊俄羅斯總統普丁官邸的行動，並宣稱已成功擊中生產該款無人機的工廠。儘管烏克蘭官方痛斥此指控為破壞和平談判的「荒謬謊言」，且CIA評估也顯示烏軍並未瞄準普丁住宅，但俄方仍藉此展現其武力威懾。
😡🇺🇦 Abominable.
Moscou revendique l’attaque de cette nuit contre l’Ukraine comme une « vengeance » après une prétendue attaque contre la résidence de Poutine.
Faux prétexte pour massacrer au moins 4 civils à Kyiv et utiliser un missile Oreshnik.
La Russie doit être vaincue. pic.twitter.com/H9S2D96j2E
— Cyrille Amoursky (@AmourskyCyrille) January 9, 2026
「榛果樹」飛彈作為俄羅斯的戰略利器，其飛行速度高達音速10倍，且射程涵蓋全歐洲。烏克蘭西方空軍司令部觀測到，該飛彈以約每小時13,000公里的極速沿彈道軌跡飛行，攔截極為困難。雖然西方官員曾質疑其對戰場的實質改變力，但普丁多次誇耀其破壞力足以媲美核武。
值得注意的是，此次攻擊目標之一的西部城市利維夫，鄰近歐盟與北約邊界，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Ivanovych Sybiha）對此表示，這已對歐洲整體的安全構成嚴重威脅。
在軍事打擊背後，俄羅斯亦強化了外交警告。俄方重申，任何歐洲國家若在未來和平協議框架下向烏克蘭派遣地面部隊，都將被俄軍視為「合法攻擊目標」。此外，由於美國近期在公海扣押了一艘俄羅斯油輪，兩國緊張局勢也隨之升溫。面對俄羅斯針對能源設施的持續打擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出，俄方的目標顯然是想透過在嚴冬製造斷電，對平民施加巨大的心理壓力並製造混亂。
這場發生在川普政府積極推動終戰談判期間的猛烈空襲，不僅讓烏克蘭危機進一步加劇，也為未來和平協議的達成增添了更多變數。
Strike with Oreshnik on gas.
Gas storage facilities in Stryi are one of the largest underground gas storages in Europe and the world. They played a key role in gas transit to Europe, compensating for seasonal fluctuations, and supporting energy security.
They were built by… pic.twitter.com/m6vCDKB4XY
— Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) January 9, 2026
更多鏡週刊報導
日本政府最新民調！中國威脅超越北韓核武 民眾對自衛隊支持度創歷史新高
濟航空難調查報告顯示「人禍」 韓國會議員：若無混凝土土墩可能全員生還
腹脹噁心不是腸胃炎！醫一聽「3個字」急檢查 確診心肌梗塞住進ICU
其他人也在看
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 175
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 172
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 43
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 81
委國「隱藏版大咖」逃不過！美警告內政部長「聽話」 否則變成下個目標
根據路透獨家報導，三位知情人士透露，川普政府警告委內瑞拉「隱藏版大咖」、強硬派的內政部長卡貝略（Diosdado Cabello），稱要是他不協助臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美國要求，並在馬杜洛被推翻後協助維持秩序，他很可能就會是美國下一個鎖定的頭號目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 174
美參議院表決通過 限制川普對委內瑞拉軍事行動
該項戰爭權力決議案以52票對47票的表決結果通過，獲得五位共和黨議員加入民主黨陣營支持。雖然該案最終要通過共和黨主導的眾議院並獲總統簽署的可能性極低，但此舉已成為國會對總統單方面行動的實質警告。此舉是在美軍上週末突襲逮捕委內瑞拉領導人尼可拉斯馬杜洛（Nicolás M...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 19
只想選舉不想施政 賴清德才真正「浪費時間」
賴清德總統元旦談話批評在野黨發動對他的彈劾是在「浪費時間」，並質疑在野黨不做正事，至今不審查國防特別預算和中央政府總預算。民進黨規劃透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布三軸線」，下鄉宣講訴諸民眾。賴清德批評在野黨「浪費時間」，實則真正浪費時間的正是賴清德執政團隊。美麗島電子報 ・ 1 天前 ・ 78
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 1 天前 ・ 27
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 20 小時前 ・ 21
共機艦擾台數暴增！前飛官憂影響訓練品質
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機昨日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。針對是否為頻繁應...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 12
盧比歐下週將與丹麥首相會晤！歐盟、加拿大集體聲援格陵蘭
據《路透社》報導，如果美國對這座礦產資源豐富、長期屬於盟友丹麥的北極島嶼採取軍事奪取行動，勢必在北大西洋公約組織（NATO）內部引發巨大震盪，並進一步加深川普與歐洲領導人之間的裂痕。據悉，格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
F-16失事落海續搜救飛官 藍營批防撞系統、防寒衣沒到位｜#鏡新聞
空軍F-16戰機失事飛官仍舊失聯，陸海空持續搜救。但事後檢討，也成為立院焦點。藍營立委就在立院砲轟國防部，包括F-16的防撞系統安裝進度以及飛官防寒衣都沒到位等等議題。而外界也質疑，機上MMC任務電腦發生失靈，是否是受到鳳展專案升級後導致系統不穩，對此顧立雄也否認，強調系統升級後沒有不堪負荷。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
不只宜蘭告急！郭正亮點名她：藍白合也難打
[NOWnews今日新聞]宜蘭縣長選戰逐漸升溫，民進黨正式徵召律師林國漳參選，藍營方面卻陷入整合僵局，國民黨立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德協調破局，雙方皆態度強硬、堅持參選，遲遲無法達成共識。前立委郭正...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
飛行員人數少且培養不易！鄭佩芬籲檢討「這方面」！
論壇中心／綜合報導空軍第五聯隊上尉辛柏毅在6日晚間駕駛F-16V戰機在花蓮外海失蹤，國軍仍在持續搜救當中，在野黨一邊檢討國防部「防寒衣、防撞系統」已付款，卻遲遲未到貨，另一邊卻又6度阻擋國防預算。對此，資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目上直言，「要檢討的是制度面」！鄭佩芬表示，現在吵有無防寒衣這些沒太大意義，這名飛行員剛渡完蜜月回來就被派去駕駛戰機，顯見飛行員人數應該很少，而且一名飛官的養成非常不容易，每次台灣的飛官遇到失事都是面臨要保飛機還是保飛行員，如果是美國就二話不說，只要有狀況就按跳傘，飛機就讓它摔，這種制度層面的問題可能要檢討。不過針對藍白猛批軍購延宕一事，國防部長顧立雄今日也一一回應，其實大部分軍購都準時到貨，防寒衣已陸續到貨，少數如防撞系統因需研改所以耗時較長，預計在2027年全數完成。原文出處：飛行員人數少且培養不易！鄭佩芬籲：應檢討制度！ 更多民視新聞報導飛官飛行服為何分色？「橘、綠」背後藏救命關鍵空軍F-16失事沒裝「防撞系統」釀禍？鍾佳濱：各種因果連結沒必要F-16訓練失事飛官疑跳傘失聯 空軍認：任務電腦故障民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
專論》川普攻委內瑞拉非台海前例 習近平奪台既無藉口、也無前例可循
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動閃電攻擊的報導傳出之後，外界就浮現了疑慮，那就是：「中國也因此而有了進攻台灣的藉口」。但是，專精於安全保障的海外專家們則是保持冷靜。海外媒體報導指出，中國並非因為顧及國際法而克制其攻擊，而是單純缺乏登陸能力的緣故。 一、美國國內也出現「給了中國藉口」的論調美國在1月3日對委內瑞拉發動閃電的式軍事攻擊，拘捕了馬杜洛總統及其妻子，並以毒品與恐怖相關的罪名將他們移送紐約。根據美國CNBC的報導，聯合國秘書長古特雷斯表示：「國際法的規則未受到尊重」，而深表憂慮，並批評這是「危險的前例」。這項行動可能動搖美國過去所主張的正當性。國際投資顧問公司「量子策略（Global Strategist at Quantum Strategy）」的戴維‧羅奇（David Roche）對CNBC指出：「如果川普能夠進入他國推翻政權，那怎麼能說普丁在烏克蘭是錯的呢？又怎麼能說中國沒有支配台灣的權利呢？」川普政府在國家安全戰略中提出「川普推論」（Trump Corollary），主張美國在西半球──也就是南北美洲大陸──的勢力範圍，這也被稱為川普版門羅主義。原本的門羅主義是新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 4