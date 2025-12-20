報復士兵遇襲亡！美軍「鷹眼打擊」 轟敘國70多個ISIS目標

2名美軍士兵還有1名平民，一週前在敘利亞中部，遭伊斯蘭國武裝分子伏擊身亡，美國總統川普揚言報復。今天美軍證實啟動，名為「鷹眼打擊」的行動，出動各式戰機、至少100枚精準彈藥，打擊在敘利亞的，70多個ISIS目標。專家分析，這次行動更多是在向ISIS傳遞訊息。

美國總統川普下令報復，大規模空襲敘利亞伊斯蘭國逾70個據點。（圖／達志影像路透社）

美國軍方近日展開大規模空襲行動，目標直指敘利亞境內的ISIS據點。這次代號為「鷹眼打擊行動」的軍事行動，出動包括F-15、A-10攻擊機及阿帕契直升機等多種戰機，使用超過100枚精準彈藥，攻擊超過70個ISIS目標。此次行動是對ISIS武裝分子伏擊並殺害2名美軍士兵及1名美國平民翻譯的報復行動，美國總統川普已正式證實並親自參與了罹難者的迎靈儀式。

美國中央司令部釋出的作戰畫面顯示，多架戰機在夜幕中升空執行任務，大規模轟炸敘利亞境內的ISIS目標。這次空襲行動主要針對ISIS的基礎設施和武器據點，敘利亞獨立媒體也捕捉到戰機呼嘯而過的聲音，以及當地上空出現火球的畫面。川普總統表示，這次攻擊是對ISIS於敘利亞殺害美軍人員的直接報復。

美軍此次行動是為了回應在敘利亞中部發生的悲劇事件，當時2名美軍士兵和1名美國平民翻譯遭ISIS武裝分子伏擊身亡。美國空軍退役上校Cedric Leighton表示，打擊像ISIS這樣的組織所擁有的基礎設施目標，比打擊像敘利亞、伊拉克或約旦這樣既定國家的基礎設施要困難得多。

在北卡羅來納州的一場集會上，川普總統再次提及這項軍事行動，他向支持者表示很高興地宣布在集會前兩小時，美軍已經成功打擊了敘利亞境內的ISIS暴徒。此前幾天，川普也曾前往德拉瓦州空軍基地，親自出席為罹難者舉行的迎靈儀式，表達對犧牲軍人的敬意。

