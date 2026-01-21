報復大法官！？藍推修法「憲法判決可公投」 前大法官直言：恐違憲

記者楊士誼／台北報導

憲法法庭宣判藍白修改的憲訴法違憲，藍營提出公投法修正案，將憲法法庭判決納入公投項目。民進黨立院黨團與台灣經濟民主連合今（21）日召開公聽會，前大法官黃虹霞發言指出，根據釋字185號，立院不能用修法讓憲法判決無效、人民也無法透過公投定之，而公投法多制衡行政與立法機關，且憲法判決位階與憲法同等，任何機關都無法透過任何方式宣告憲法判決無效，此舉恐有違憲疑慮。

黃虹霞表示，現在用修正公投法的方式讓憲法法庭判決無效，憲法法庭之所以可以做出判決，是根據憲法78條規定，而憲法法庭解釋憲法，根據釋字185號內容「司法院有拘束全國各機關及人民之效力」，這不是現在大法官說的，而是以前的大法官憑著憲法說的。「各機關」當然包括我國五院、各級法院判決，大法官雖然可以改變解釋跟判決，但也要透過解釋跟判決進行，且例子非常少，可說大法官也是要受到拘束的。

黃虹霞續指，大法官釋字是有憲法地位的，立院可不可以不喜歡憲法法庭判決，就用修法讓判決無效？跟據釋字185號，立法院不能這樣做，雖自己已不是大法官，無法再做出判決，但此舉恐有違憲疑慮。而釋字185號也說明，司法院也拘束全國人民，人民也無法透過公投宣布憲法判決無效。

黃虹霞說，人民之所以不可以宣布憲法判決無效，是因為我國的憲政體制關係，憲政原則人民也要遵守，人民的複決權來自於憲法第17條、136條，複決權行使則要法律規定，而現行《公民投票法》事實上就是「創制複決法」，名稱上不同，但就是規範憲法所賦予人民的創制、複決權的法律，而法律不能牴觸憲法是基本原則，當然也由大法官解釋。

黃虹霞說明，公投法第二條第二項規定公投的適用範圍，而過去立法院有部分法律被宣告無效，但是有相當水準「我們立委還是不簡單，只是最近比較亂了一點」，而法規中全國性公投適用於「法律之複決、立法原則之創制、重大政策之創制或複決」，其中法律複決盯的就是立法院，是用直接民權監督立法院。而立法創制是「立法院不作為，人民自行透過公投創立立法原則，要立法院執行人民意志」，這都是關於立法院的。而政策創制或複決則是針對行政院等，是由直接民權直接監督行政機關。

黃虹霞也強調，司法院是監督行政、立法的非民選機關，公投法要對應的是代議政治體制，而司法體系與代議政治無關，士「最後決定」的「判斷機關」。憲法法庭判決位階與憲法同等，總統在內的任何機關無法透過任何方式宣告憲法判決無效，除非憲法法庭自己修改，憲法判決就不是公投的標的。她也呼籲各界遵守憲法法庭判決，也希望司法權堅守崗位，守護憲法與人民、冷靜且堅定，「憲法怎麼說還是憲法法庭說了算」。

