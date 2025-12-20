報復巴邁拉攻擊 美軍空襲敘利亞IS目標

敘利亞人權觀察組織今天(20日)表示，美軍夜間對敘利亞發動空襲，至少擊斃5名伊斯蘭國(Islamic State, IS)成員，其中包括一名負責無人機的小組領導人。美方表示，這次行動是為報復上週末造成3名美國人身亡的攻擊。

法新社報導，美軍指出，12月13日敘利亞中部巴邁拉(Palmyra)遭伊斯蘭國一名孤狼槍手攻擊，造成2名美軍士兵及1名美國平民喪生。美國總統川普(Donald Trump)形容，此次空襲是「非常強力的報復」。

總部設於英國的敘利亞人權觀察組織負責人阿布杜拉曼(Rami Abdel Rahman)告訴法新社，敘利亞東部代爾祖爾省(Deir Ezzor)至少有5名伊斯蘭國成員被擊斃。

一名敘利亞安全事務消息人士表示，美國空襲鎖定敘利亞沙漠地帶(Badia)的伊斯蘭國據點，範圍涵蓋荷姆斯省(Homs)、代爾祖爾省及拉卡省(Raqa)，行動未涉及地面部隊。

美國中央司令部(CENTCOM)表示，美軍在敘利亞中部多處地點動用戰鬥機、攻擊直升機與火炮，打擊超過70個伊斯蘭國目標，並獲約旦武裝部隊支援。

伊斯蘭國曾於2014年在敘利亞與伊拉克占領大片領土，雖於2019年在敘利亞喪失領土控制權，但仍在該國部分沙漠地區活動。目前美軍仍部署於敘利亞東北部及靠近約旦邊境的坦夫(Al-Tanf)地區。