報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆客狂嗑3碗

彰化市知名傳統爌肉飯等店家，重新開業，吸引顧客光臨。（圖／東森新聞）





終於有溫體豬了！彰化市知名傳統肉圓、爌肉飯等店家，重新開業，阿泉爌肉飯一早就準備了1千份，有民眾終於等到，一口氣就吃了3碗；阿璋肉圓也順勢推出優惠，買10送2。

阿泉爌肉飯一大早就大排長龍，隊伍從店門口綿延到馬路，大家就等著吃這一味，控肉，滷到油亮的爌肉，從鍋裡撈起，彰化人必吃的美食爌肉飯，經過禁運禁宰15天，終於強勢回歸，有人一口氣就吃三碗解饞。

民眾：「鮮味比較強，比一般冷凍的還要再高一點，就是這個味要黏黏的，膠質的感覺。」

爌肉飯業者幾乎都堅持，選用當天現宰的溫體豬肉，因為非洲豬瘟影響，沒豬肉可用，於是阿泉順勢推出了雞腿飯，不過大家還是更愛爌肉。

彰化阿泉爌肉飯業者謝泊宏：「昨天（7日）宰殺半夜的時候，我們的肉商趕快把豬肉，送給我們的時候，我們開始趕快做加工，因為趕在早上7點正常開賣，準備1000至1100（份）上下。」

禁運禁宰一解封，業者連夜準備，而在花壇的大鼎爌肉飯，休息了10天，才一開門就有民眾來品嘗。

民眾：「前所未有飢餓30，那種感覺都回來了，豬肉的新鮮度真的都不太一樣。」

大口咬下這難忘的滋味，不僅饕客吃的滿足，業者也開心回歸。

花壇大鼎爌肉飯老闆娘：「休了10天了，所有的損失都是我們自行吸收，像員工的薪水然後成本，店沒有營業。」

溫體豬料理除了爌肉飯，還有彰化肉圓，一刀剪開後，就能看見紮實豬肉，讓民眾大飽口福，業者也順勢推出優惠，外帶買十送二。

阿璋肉圓業者施明裕：「今天（8日）就開始製作肉圓，我們早上9點就開始營業，今天我們特別還用了一個活動，本來我們是買10顆送1顆，今天就買10顆送2顆。」

彰化肉圓和爌肉飯都強勢回歸，不過在台中祖傳爌肉飯，要等到9日凌晨才有豬肉，業者的庫存已經快用完。

台中祖傳爌肉飯店長：「爌肉跟排骨豬血（難補貨），豬血已經沒有了，早就沒有了。」

冰箱僅剩幾包冷凍豬肉，豬血也早就賣完，只能請顧客改點其他品項，爆發非洲豬瘟後，全台各地名店一度停擺，這次終於挺過疫情，也讓大家解饞。

