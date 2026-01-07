報復接二連三！中國宣布對日本進口二氯二氫矽展開反傾銷調查

中國商務部連續兩天針對日本祭出報復措施。美聯社



中國商務部繼昨日宣布就軍民兩用物項對日本加強出口管制後，今天（1/7）又宣布新的報復措施，將對原產於日本的二氯二氫矽發動反傾銷調查。

中國商務部下午發布聲明稱，去年12月收到中國二氯二氫矽業者申請對日本進口產品展開反傾銷調查。聲明中說，經過初步審查，商務部將依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，自2026年1月7日起對原產於日本的進口二氯二氫矽進行反傾銷立案調查，將在2027年1月7日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

聲明中同時解釋，二氯二氫矽主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積（如外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜和多晶矽膜等），用於生產邏輯晶片、存儲晶片、類比晶片和其他類晶片，也可用于合成矽基系列前驅體和聚矽氮烷等。

日本首相高市早苗去年11月在國會發表「台灣有事」言論惹怒北京後，中國政府採取一系列報復措施。中國商務部昨日（1/6）先宣布，即日起將對銷往日本的「軍民兩用物項」加強出口管制。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰當天向中國駐日公使施泳提出抗議，要求撤回對日本加強軍民兩用物項出口管制的措施。他強調，這種僅針對日本的舉措嚴重偏離國際慣例，對此絕不能容忍，表示極為遺憾。

《中國日報》昨天進一步引述知情人士指出，中國商務部還正在考慮收緊對日本的稀土出口管制。

