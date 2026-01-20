報復法國 川普威脅要對香檳課200%關稅

▲川普對於有些歐洲國家反對他控制格陵蘭，以及對加薩走廊「和平理事會」的質疑，相當不以為然，頻頻揮出關稅大棒。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）15日宣布，正式成立加薩走廊「和平理事會」，要想在該理事會取得永久席位，至少須出資10億美元，不過此事遭到法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）拒絕，而川普也不給馬克宏面子，嗆聲要對香檳開徵200%的關稅。

根據《路透社》報導，「和平理事會」的構想是一個由川普領導、負責監督戰後加薩重建的機構，他本人有可能在前往瑞士參與達沃斯世界經濟論壇期間，簽署完整章程和職權範圍。然而，並不是所有盟友都贊同這份計劃，不少歐洲國家還有以色列，都對裡頭一些敏感細節提出質疑，批評者也擔心，川普正在試圖建立一個與聯合國競爭甚至取而代之的機構。

廣告 廣告

川普在當地時間19日向傳媒表示：「嗯，沒有人想要他（意指馬克宏），因為他很快就要下台了。我會對他的葡萄酒和香檳課徵200%的關稅，他就會加入了。」

不只如此，川普還在自家社群平台上，公開馬克宏傳給他的私訊內容，當中馬克宏以「我的朋友」稱呼川普，並提到法美2國在敘利亞議題上的立場完全一致，在伊朗問題上也有合作空間，但法國不理解川普在格陵蘭方面的做法。

馬克宏也在訊息中提議，在達沃斯論壇結束後的22日下午，於巴黎安排一場G7會議，並計畫在會議期間邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞及俄羅斯代表出席。若是可以，也希望在川普返回美國前，能留在巴黎共進一頓晚餐。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體需求旺+關稅推高成本！日媒：日本電腦市場出現明顯漲價潮

格陵蘭爭奪戰變成關稅大戰！分析：俄羅斯幸災樂禍 因為歐洲懵了

美放話對記憶體課100%關稅！外媒點名南亞科、華邦電有麻煩