報復港口經營權遭撤銷 彭博：中國下令所有國企暫停與巴拿馬洽談新投資

《彭博新聞》報導，在巴拿馬撤銷長江和記實業所擁有的巴拿馬運河兩座港口的合約後，引發中國強烈不滿，根據知情人士透露，北京已要求中國國有企業暫停與巴拿馬洽談新的投資與合作計畫，並正評估是否將貨運改道其他港口，預估相關措施恐衝擊高達數十億美元的潛在投資。

知情人士指出，除了要求國企暫停所有新的投資計畫外，北京也已要求中國航運公司評估，若不會造成顯著額外成本的增加，應考慮將貨運改道至其他港口。同時，中國海關也加強對巴拿馬進口商品的檢驗，包括香蕉、咖啡等農產品。至於已經動工的專案是否會受到影響，目前尚未有最終指示。

北京延續去年報復長和出售港口作法

這項行動被視為北京對巴拿馬「全面施壓」的一環。事件起因於巴拿馬最高法院日前裁定，撤銷香港長江和記旗下巴拿馬港口公司(PPC) 自1997年起經營的巴爾博亞(Balboa)與克里斯托巴港(Cristóbal)兩座港口合約。這項裁決也被外界視為美國總統川普遏制中國在美洲戰略基礎設施影響力的一次重大勝利，但也隨即引發北京強烈反彈。

中國國務院港澳事務辦公室3日透過社群平台發文，批評巴拿馬最高法院的裁決「背信棄義」，「嚴重損害香港企業合法權益」，並說若巴拿馬當局「一意孤行，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。

不過報導指出，中國這次的報復行動仍延續去年採取的類似作法。去年3月，長江和記宣布出售旗下包括巴拿馬兩座港口在內的全球港口資產給義大利富豪阿彭特(Gianluigi Aponte)家族旗下地中海航運(MSC)子公司TIL與貝萊德(BlackRock)投資領軍的財團時，當時中國即批評該交易屈從美方壓力，並要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業的新合作。

反制行動是否對巴拿馬造成傷害仍待觀察

不過，中國目前的反制措施是否會對巴拿馬造成實質性傷害，仍有待觀察。巴拿馬對中國出口的農產品僅占其出口總額的一小部分，而在多數情況下，刻意避開巴拿馬運河反而會帶來更高的成本與延誤。

此外，巴拿馬去年也已經退出中國的「一帶一路」倡議。目前，中國國有企業在巴拿馬進行中的基礎建設的既有項目，包括一座耗資14億美元的運河第四座跨橋、由中國港灣工程公司興建的郵輪碼頭，以及中國鐵路隧道集團承建的地鐵路段。

另一方面，自1997年起便負責營運巴拿馬兩座港口的長江和記，也正針對法院裁決尋求透過國際仲裁索賠。