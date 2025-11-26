報復男友！台中22歲女狠虐親生兒 丟11樓慘死

新生兒被親媽從11樓丟下。（示意圖／翻攝自pexels）





台中市發生一起震驚社會的新生兒墜亡事件，一名22歲夏姓女子去年11月28日在住處剛產下一名男嬰，卻在生產後不久，將孩子包裹在毛毯中，從11樓丟下，導致男嬰墜落社區花圃死亡。台中地檢署完成偵辦，依殺人罪嫌將夏女起訴。

檢方調查指出，夏女與莊姓男子交往期間於2023年9月生下一名女兒，兩人於2024年3月分手，但在分手前夏女已再次懷孕。但在分手前夏女已再次懷孕，並在台中太平區11樓的住所自行產下男嬰。

檢方指控，夏女因對與前男友分手心懷不滿，男嬰剛出生不久，她便將孩子以毛毯包住，再將男嬰推下，男嬰從11樓墜落至1樓花圃，造成全身多處骨折與嚴重內臟損傷，送醫前已無生命跡象。

台中地檢署認定夏女明知新生兒毫無抵抗能力，仍故意使其從高處墜落，涉犯成年人故意對兒童為之之殺人罪嫌。全案已由檢方提起公訴，後續將移由台中地院國民法庭審理。

