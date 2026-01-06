報復石平登台與「台灣有事」! 中國商務部突管制「兩用物項」輸日

中國商務部發言人何咏前在官方記者會上表示，「美方的解讀嚴重歪曲、誇大了中方的舉措，故意製造不必要的誤解和恐慌」。 圖：翻攝騰訊網

[Newtalk新聞] 被中國制裁、禁止入境的日本維新會參議員石平今 ( 6 ) 日成功拜訪台灣。石平強調，他到台灣就是要證明，中國民國和中華人民共和國，就是兩個不同的國家，台灣絕對不是中國的一部分。巧合的是，中國商務部也突然在今天下午表示，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強「兩用物項」對日本出口管制。

中國的「兩用物項」 ( Dual-Use Items ) 指的是那些既有民用用途，又有軍事用途，或者能提升軍事潛力，尤其是製造大規模殺傷性武器 ( WMDs ) 及其運可用於載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料。中國對其進出口實施嚴格的許可和管制，以維護國家安全與履行防擴散國際義務。

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

中國商務部發言人指出，日本領導人高市早苗近期公然發表「台灣有事」言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣。

中方稱，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，中方決定禁止所有「兩用物項」向日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

中方強調，任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關「兩用物項」轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

對於中國商務部的最新聲明，目前日本政府尚未做出回應。

