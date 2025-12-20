報復美軍在敘利亞遭伏擊！川普大舉空襲ISIS

▲美軍19日大規模空襲敘利亞中部多個ISIS相關目標。川普強調，此次空襲是報復日前有美軍在敘國遭伏擊身亡的事件，警告若有恐怖分子膽敢以任何形式攻擊或威脅美國，必將受到前所未有的重創。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與敘利亞部隊的車隊，本月13日在敘利亞中部遭遇伏擊，造成2名美國陸軍士兵、1名平民口譯死亡，犯案者疑為極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）成員，事發後已被擊斃。當時美國總統川普（Donald Trump）誓言將進行「非常嚴厲的報復」，美軍也在19日大規模空襲敘利亞中部、數十個懷疑是ISIS據點的目標。

根據《CNN》報導，這次行動被命名為「鷹眼行動」（Operation Hawkeye），因為2名遇害美國士兵均來自愛荷華州，該州素有「鷹眼之州」的稱號。美國軍方官員證實，這次空襲打擊了數十個被認定與ISIS有關的目標，包括敘利亞各地的基礎設施和武器儲存地點。

川普在自家社群平台發文，稱ISIS上週的襲擊造成美國士兵身亡，美國本次是報復，也有獲得敘利亞政府的全力支持，並警告若有恐怖分子膽敢以任何形式，攻擊或威脅美國，必將受到前所未有的重創。

美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）亦在官方X平台發文，強調這波襲擊「不是戰爭的開始，而是復仇宣言」，在川普總統的領導下，美國將毫不猶豫、毫不鬆懈，持續捍衛自家人民。

赫格塞斯也放話，如果有人是以美國人為目標，那無論對方身在世界何處，餘生都將飽受煎熬：「因為你知道美國會追捕你、找到你，並毫不留情地將你消滅。今天，我們追捕並消滅了我們的敵人，也會繼續這樣做。」

報導指出，「鷹眼行動」旨在重創敘利亞境內的ISIS殘餘勢力，削弱該組織對區域美軍的威脅，包括約旦在內的盟國，與美國一起實施這次空襲。

