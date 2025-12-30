報復美111億美元對台軍售! 中國制裁20美軍工企業與10高管

美軍最新對台軍售賣了82套海馬斯系統與ATACMS遠程導彈給台灣，北京對此強烈抗議。 圖：翻攝自X／Battles Insight

中國外交部 26 日發布反制公告，宣布對 20 家美國軍工企業及 10 名企業高管實施制裁措施，包括凍結其在中國境內的全部資產，並禁止與中國境內任何組織或個人進行交易、合作。此舉被外界視為回應美國日前宣布的對台軍售案。

美國國務院於 18 日公布一項總額約 111 億美元的對台軍售計畫，規模為美方歷來單筆金額最高。軍售內容涵蓋無人機、偵察與監控系統、海上作戰相關裝備等。中方當天即對此表達反對立場，要求美方停止相關行動，但美方仍持續推進軍售程序。

在軍售宣布後約 8 天，中方正式公布制裁名單。中國外交部指出，此舉是依據《反外國制裁法》所採取的反制措施，針對直接參與相關軍售項目的企業與個人。

諾斯羅普·格魯曼Northrop Grumman公司。 圖 : 翻攝自新浪財經

根據公布名單，被制裁企業涵蓋美國多家主要防務承包商與新興軍事科技公司，涉及領域包括戰機與艦艇設計、雷達系統、無人機、人工智慧軍事應用及後勤支援等。其中包括諾斯羅普．格魯曼系統公司、波音公司密蘇里州聖路易斯分公司、L3 哈里斯海事服務公司、吉布斯與考克斯公司，以及多家專注於無人系統與 AI 技術的企業。

以諾斯羅普．格魯曼公司（Northrop Grumman）為例，其長期為美國主要防務承包商，其產品涵蓋雷達、航空與導彈系統，部分設備被外界認為與對台軍售項目有關。波音相關部門則涉及反艦導彈與軍機生產。L3 哈里斯與吉布斯與考克斯主要提供海事系統整合與艦艇設計服務。

MGM-140 陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）也在美對台軍售的項目中。 圖：翻攝自 X

此外，中方此次亦將 10 名相關企業高層列入制裁名單，外界認為，此舉顯示制裁不僅限於企業層級，也延伸至決策與管理層，增加相關交易的個人風險。

分析人士指出，中方選擇在軍售公布後數日再宣布反制，可能是在觀察美方後續動向，同時為外交溝通保留空間。隨著反制措施落地，相關美國企業在中國市場的業務與合作將受到實質影響，也可能對其全球供應鏈與長期布局產生連鎖效應。

截至目前，美國官方尚未就中方制裁措施作出進一步回應。相關影響仍有待後續觀察。

