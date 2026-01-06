報復高市早苗又一招！ 大陸全面禁止軍民兩用物資出口日本

日本首相高市早苗去年11月針對「台灣有事」的表述引發中國大陸不滿，中國大陸商務部（6）天宣告全面禁止所有軍民兩用物項出口至日本

中國大陸商務部（6）日宣告全面禁止所有軍民兩用物項出口至日本，包括用於日本的軍事用戶與軍事用途，並涵蓋任何可能提升日本軍事實力的最終用途。陸方指稱，此舉依據出口管制法及相關規定實施，旨在維護國家安全與履行防擴散義務。

綜合央視、彭博社日文版報導，中國大陸商務部今天發布2026年第1號公告宣布，即日起加強兩用物項對日本的出口管制，禁止出口給日本的軍事用戶及軍事用途，以及任何可能促進日本軍事實力的最終用途，違反規定者將依法追究責任。

廣告 廣告

報導提到，這項措施發生在中日緊張情勢升溫之際，尤其日本首相高市早苗去年11月初在眾議院針對「台灣有事」與「存亡危機事態」的表述，引發中國大陸強烈不滿、嚴正抗議，外界認為這可能對雙邊經貿與安全互動造成影響。

軍民兩用物項通常為可同時應用於民用和軍事的技術或產品，包括高性能材料、電子零件、精密儀器等。中國大陸商務部公告未列出具體商品清單，但明確指出最終用途涉及軍事領域的技術或產品，均屬禁止出口範圍。