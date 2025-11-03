報復? 三峽寵物店遭磚頭猛砸 嫌:與朋友發生口角洩憤

社會中心／吳玟誼、洪巧璇、郭文海 新北報導

吵架報復，竟砸朋友店面！事情發生在新北市三峽地區，半夜裡，有一名男子開車到一處社區前面，拿磚頭往一樓寵物店的招牌猛砸，警方循線找到嫌犯，他坦承犯行，並供稱，自己和寵物店的業者，雙方熟識，曾經發生口角，鬧得不愉快，因此，才會半夜砸磚塊洩憤，這一砸，也把兩人的友情砸掉了。

大半夜，一名男子手拿磚頭，怒氣沖沖的走到社區大樓，毫不猶豫往前丟，磚塊掉下來，還險些砸到自己，而男子也在犯案後，隨即逃離現場。時間退回幾分鐘前，男子從駕駛座下車，先在四處徘徊，鎖定目標之後，就從後車廂，拿出一大塊磚頭，朝一樓寵物店的招牌砸。民視記者洪巧璇：「無辜遭殃的寵物店，它的招牌上還能明顯看到，被磚頭砸毀的痕跡，就連作案用的磚頭也都還遺留在現場。」附近居民：「磚塊應該下來應該不曉得，他跟我講說是花圃這邊或那邊，它是磚塊當然是恐怖啊，要是今天如果是人家經過的話，你如果經過的話你剛好掉下來的話，那不得了那頭一定是頭破血流，不曉得會怎麼樣。」

事發在新北市三峽一處社區起初，居民看到路邊有好幾塊碎磚頭，以為是樓上住戶丟下來的，沒想到調閱監視器，才發現是一名陌生人所為，警方循線追查，找到犯案的溫姓男子，他坦承犯行，供稱是和寵物店業者謝姓女子熟識，雙方曾發生口角，才會砸磚塊洩憤。社區管委會：「寵物店他有來看過啦，但是這個他招牌的受損，他也不想追究，管委會是認為說這個有治安的問題，所以一定要報警處理。」









寵物店被人找麻煩，但業者也想大事化小，不打算報警處理，可是對其他住戶來說，就怕他們的私人恩怨，影響他人的安全。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

