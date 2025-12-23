報復「台灣有事」! 北京再拋琉球地位未定論 外媒：恐發揮「三大功能」.....

中國近期再次拋出「琉球主權未定論」，試圖對抗美、日兩國的「台灣牌」。有外媒分析指出，「琉球主權未定論」可能發揮「三大功能」，影響日本隊沖繩地區的控制能力。圖為日本首相高市早苗（左）和中國國家主席習近平（右）。 圖：翻攝高市早苗IG、中國共產黨新聞網

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發北京當局強烈不滿，中日兩國間的衝突形勢也持續升溫。為了對日本政府進行反擊，中國官方也再次拋出「琉球地位未定論」，試圖以「琉球牌」對抗美日兩國打出的「台灣牌」。有外媒分析認為，中國政府的「琉球地位未定論」可能發揮 3 項重要功能，進一步影響東亞地區的緊張局勢。

根據《德國之聲》報導，雖然《舊金山和約》以及 1972 年簽訂的美日《琉球返還協定》中，明確規範了沖繩地區的主權與行政管轄權歸屬問題，美軍部隊也被大規模的部署在該地區。但中國近年多次拋出「琉球主權未定論」的觀點，試圖匯聚琉球地區的歷史遺留問題與當地民眾反對美軍基地的情緒，對沖繩的主權歸屬提出質疑。

廣告 廣告

美軍駐日本沖繩基地，可看出基地內停靠許多魚鷹運輸機。 圖：翻攝自澎湃新聞（資料照）

該報導引用《風傳媒》專欄作者胡又天的文章指出，對中國來說，「沖繩牌」可能發揮三項重要的功能，分別是「加強日本『殖民加害』的歷史包袱」、「進一步刺探美國在西太平洋地區的反應」以及「利用古代中琉兩國的親密敘事調動中國民眾情緒」。

該報導表示，在沖繩地區瀰漫濃厚反美軍基地情緒的背景下，中國可能透過「琉球地位未定論」的方式，推動沖繩地區的「原住民自決」並削弱日本透過國際條約控制該地區的力度，同時佔據道德的制高點，將日本政府對沖繩的主權描述為「對琉球地區的殖民加害」。

由於駐日美軍軍紀問題，沖繩民眾長期抗議，並反對基地擴張移設。 圖：翻攝陸網/騰訊

另外，雖然美國近期逐漸將戰略中心轉向印太地區，但該報導質疑，美國川普政府對西太平洋的局勢變化可能已經陷入一種「力不從心」的狀態，推測中國可能想透過「琉球地位未定論」影響沖繩地區的主權歸屬，進一步試探華盛頓當局的反應。

該報導進一步指出，對中國政府來說，「琉球牌」是一張能調動並控制民眾情緒的新鮮議題，推測中國計畫透過描述古代中琉兩國的冊封、朝貢概念重塑外交籌碼。該報導強調，一旦中國成功推動「琉球復國」，將對美國、日本帶來巨大的衝擊，「利用當前國際秩序的框架時值復辟『天下』體系，是遠勝於『收復台灣』的巨大勝利」。

沖繩島北側的奄美大島，以及扼守大隅海峽的馬毛島具關鍵戰略位置，自衛隊在兩座島上的建設工程已清晰可見。 圖 : 翻攝自新民晚報

該報導總結稱，由於中南海目前仍繼續維持「鬥而不破」的美日戰略方針，「『琉球牌』也很可能只是一個『虛招』」，但如果西太平洋的緊張局勢進一步升級，中國可能真的推動沖繩地區的民族自決，進而影響日本的主權與美國的戰略部署。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「歐洲軍團」保障烏安全! 11國表態要出兵維和 為停火帶來新折衷方案

日本將重啟全球最大核電廠! 距東京僅220公里 近70%居民感到憂慮