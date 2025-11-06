報復？被告判無罪...檢竟起訴員警 法院兩度打臉判決出爐
台南地檢署先前偵結起訴一起網路誹謗、恐嚇案件，但地院法官認為罪嫌不足，判處被告無罪，但承辦該案的檢察官竟因此遷怒當初承辦此案的偵查佐，還依偽造文書罪起訴對方，不過一二審法官皆判處偵查佐無罪，可上訴。
根據《中國時報》報導，當時台南檢署檢察官起訴書指出，一名莊姓男子與綽號「樂樂」的女子及其蔡姓丈夫原是朋友，民國112年3月莊男透過臉書，公開發文表示「老婆等妳出現晚上出門小心不要讓我找到妳樂樂老婆讓妳死」等語，導致對方心生畏懼，進而報警提告莊男恐嚇。
不過檢方偵辦時，莊男卻辯稱臉書帳號遭盜用，且曾經至佳里警局報案，檢方函請受理分局陳報當時莊男報案的調查結果，佳里分局回覆「本案莊民報案後不提出妨害電腦使用告訴，故協助其取回Facebook帳號掌控權，尚無查獲相關犯嫌」後，檢方因此起訴莊男。
但承辦此案的佳里分局邱姓前偵查佐出庭作證時，卻說他「實際上並沒有協助莊男取回臉書帳號的掌控權」，台南地方法院認為，檢方提出的證據，僅能證明莊男曾持有該臉書帳號，但無從證明莊男於案發時，仍得控制此一臉書帳號，並貼文恐嚇，基於無罪推定原則，法官判處莊男無罪。
不料，113年5月判決出爐後，南檢檢察官竟然遷怒邱姓偵查佐，指控對方結案簽呈登載「通知莊民到場，協助透過Facebook網站取回帳號掌控權」等不實內容，再行使該簽呈陳請上級長官核准報結，足以損害莊男，依行使公務員登載不實文書罪嫌，起訴邱姓員警。
台南地院調閱相關簽呈及傳喚其他員警出庭作證後，認定此案簽呈僅為協助莊男，如何取回臉書帳號掌控權的處理方式，並非載明莊男已取回帳號掌控權，且該簽呈僅屬機關內部職務上的層轉行為，與一般所謂「行使」必須是行為人持用該文書而對於內容有所主張，方與行使罪名相當的情形有別，檢方起訴邱員「行使」公務員登載不實文書罪嫌，容有誤會，判處無罪。
檢方不服提出上訴，進入台南高分院二審後，法官也表示，邱員擬具的簽呈並無任何「結案」的字眼，檢方起訴強行解釋該簽呈為結案簽呈，有置客觀證據於不顧之嫌。此外，該院2度向警方調取所稱「結案簽呈」，調取結果均無檢方所稱的「結案簽呈」，檢察官光憑推理認為此件應該另有結案簽呈，即認定被告簽呈屬登載不實的公文書，並無任何證據可以支持，執此上訴，顯無理由。
二審指出，邱員所擬具的簽呈內容，係依內政部警政署函文辦理，並非他自行捏造或擬具，加上也難以想像他有何不實登載此等內容的任何合理動機，檢察官不詳予調查就提起公訴，經一審調查明確並判決無罪後，又以無根據的推論提起上訴請求撤銷原判，自無理由。
