報復3美國人遇襲 美軍打擊敘利亞70多個IS目標

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國軍方今天在敘利亞打擊超過70個伊斯蘭國（Islamic State, IS）目標。美國總統川普表示，這是對上週末造成3名美國人喪生的攻擊所進行的「非常嚴厲的報復」。

法新社報導，華府指出，這起12月13日發生於巴邁拉（Palmyra）的襲擊，是由伊斯蘭國一名孤狼槍手所為。巴邁拉擁有列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的古代遺址，過去曾被聖戰分子控制。這場攻擊造成2名美軍士兵與1名平民死亡。

作為回應，美國中央司令部（US Central Command）在聲明中指出，美軍「在敘利亞中部多個地點，使用戰鬥機、攻擊直升機與火炮，打擊了超過70個目標」。

美國中央司令部表示：「這次行動使用了超過100枚精確彈藥，鎖定已知的伊拉克與黎凡特伊斯蘭國

（ISIS）基礎設施與武器據點。」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍早在社群平台X發文表示：「美軍已在敘利亞展開『鷹眼打擊行動』（OPERATION HAWKEYE STRIKE），直接回應12月13日在敘利亞巴邁拉針對美軍的襲擊，目標是殲滅ISIS戰鬥人員、摧毀基礎設施與武器據點。」

他強調：「這不是戰爭的開始—這是復仇的宣告。」他補充說：「今天，我們獵殺並擊斃了許多敵

人，而這樣的行動將會持續下去。」

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示，美軍「就如我所承諾地，對這些凶殘的恐怖分子展開非常嚴厲的報復。」他並警告：「攻擊美國人的人會遭受史無前例的重擊。」

美國中央司令部指出，在巴邁拉攻擊發生後，美國及盟軍已「在敘利亞與伊拉克執行了10次行動，導致23名恐怖分子被擊斃或拘捕」，但未說明這些激進分子隸屬於哪個組織。

敘利亞外交部雖未直接評論美軍這波空襲，但在X平台表示，敘利亞致力打擊伊斯蘭國，並確保其「在敘利亞境內無任何藏身之處」。（編譯：張曉雯）1141220