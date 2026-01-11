【報復IS襲擊美軍】美「鷹眼打擊行動」 大規模空襲敘境IS

記者廖子杰／綜合報導

美國中央司令部10日展開「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）新一輪任務，攜手國際盟邦出動多架戰機、無人機等兵力，對敘利亞境內「伊斯蘭國」（IS）逾35處目標發動空襲，強力回應去年12月中旬，IS襲擊美國軍民事件。

多型軍機聯合出擊 強化反恐嚇阻

中央司令部新聞稿指出，美軍於美東時間10日中午12時30分左右（臺灣時間11日凌晨1時30分），在約旦空軍F-16戰機支援下，出動F-15E、A-10、AC-130J及MQ-9等超過20架各型軍機與無人機，並發射逾90枚精確導引炸彈，向敘國境內至少35個IS設施與武器存放據點發起大規模空襲，但未透露具體地點或傷亡數字等詳細資訊。

中央司令部表示，該次空襲是「鷹眼打擊行動」一環，也是針對去年12月13日，IS襲擊殺害2名美陸軍士兵與1位美籍平民口譯事件的「最新回應」；並宣示將持續打擊恐怖主義，以保護美國和合作夥伴部隊在當地的安全。美國防部（戰爭部）部長赫格塞斯也透過社群媒體發文說，「我們永遠不會忘記，也永遠不會退縮」。

多國聯合打擊 防極端勢力復燃

值得注意的是，英國和法國上週也執行一次聯合打擊行動，派遣英皇家空軍「颱風FGR4」戰機，以「鋪路4型」（Paveway IV）精確導引炸彈，空襲敘國境內一處IS地下軍火庫，凸顯國際反恐聯盟對抗恐怖主義的堅定決心，確保極端意識形態不會在中東地區死灰復燃。

美軍A-10攻擊機10日以導引炸彈空襲敘利亞境內IS目標。（取自DVIDS網站）

美軍發起「鷹眼打擊行動」新一輪空襲任務，持續打擊國際恐怖主義。圖為地勤官兵為F-15E掛載導引彈藥。（取自DVIDS網站）