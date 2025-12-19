報復ISIS攻擊 美軍在敘利亞展開大規模空襲

美國官員19日表示，為報復先前對美國人員的攻擊事件，美軍19日對敘利亞境內數十個伊斯蘭國(Islamic State)目標發動空襲。

此前，一名疑似「伊斯蘭國」的成員上週末在敘利亞襲擊了美國人員，美國總統川普(Donald Trump)誓言進行報復。

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)證實，針對「伊斯蘭國武裝份子、基礎設施和武器庫」進行空襲，並稱此次行動為「鷹眼空襲行動」(OPERATION HAWKEYE ‍STRIKE)。

廣告 廣告

他補充說：「這不是一場戰爭的開始，而是一份復仇宣言。今天，我們獵殺了我們的敵人，大量敵人。且我們會繼續行動。」

兩名匿名的美國官員表示，這次的空襲是打擊敘利亞中部數十個伊斯蘭國目標。

根據美國軍方的消息，一名攻擊者13日在敘利亞中部城鎮巴邁拉(Palmyra)襲擊了美軍和敘利亞部隊的車隊，造成2名美國陸軍士兵與1位平民口譯喪命，攻擊者隨後遭到擊斃。另有3美軍士兵在這場攻擊中受傷。

以美國為首的聯軍近幾個月來，在敘利亞針對伊斯蘭國嫌犯進行了空襲和地面行動，敘利亞安全部隊也經常參與其中。

目前約有1,000名美軍駐紮在敘利亞。

敘利亞內政部稱，攻擊者是敘利亞安全部隊的成員，疑似同情伊斯蘭國。

敘利亞政府現在由前反抗軍領導，並包含了敘利亞前蓋達組織(Al Qaeda)分支的成員，他們脫離了該組織，並與伊斯蘭國發生衝突。在經歷了13年的內戰後，這些反抗軍去年推翻了巴夏爾·阿塞德(Bashar al-Assad)的政權。

敘利亞一直與美國領導打擊伊斯蘭國的聯盟合作，並在敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)上個月訪問白宮(White House)時達成了一項協議。 (編輯:柳向華)