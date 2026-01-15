報您知：吐司形狀分兩種 方形口感軟Q 山形鬆脆

吐司可分為頂端平整的「方形」，以及頂端突起的「山形」。（示意圖／翻攝自pexels）





不知道您有沒有注意到，市面上賣的吐司麵包，形狀稍微有所不同。可分為頂端平整的「方形」，以及頂端突起的「山形」。而根據日本麵包達人表示，除了形狀之外，這兩種吐司最大的不同，就在於口感。

一片厚片吐司，加上濃郁的奶油，再配上蔬菜與火腿肉，或是加上甜甜蜜蜜的草莓果醬，對許多人來說，吐司麵包就是無法缺少的，豐盛早餐主角。但您可能沒注意到，市面上賣的吐司，形狀卻有所不同。

日本民眾：「我買山形牌的，味道更好，稍微甜一點，比較軟一點；角形有緊繃的感覺，而山形的更蓬鬆。」

市售的吐司，根據上端形狀不同，有分為平整的方形，日本則稱為「角形」，以及突起像山丘的「山形」。為何會有如此差別，主要是在烘焙時，麵團上有沒有蓋上蓋子。

那麼方形與山形吐司，除了形狀不同，最主要的差別是在口感。方形吐司因為蓋上蓋子，麵團內的水分在烘焙時較不易蒸發，因此口感比較濕潤、有嚼勁。而山形吐司因為沒蓋上蓋子，水分蒸發較多，口感則是輕盈酥脆。

麵包公司總經理渡邊陸：「最初歐洲的麵包是山形的，由於需要生產並向美國運送大量的吐司，方形便於堆疊，所以才決定生產方形吐司。」

當年為了運輸，而發明了方形吐司，沒想到卻出現兩種口味。至於消費者喜歡哪一種，那就是青菜蘿蔔各有所好了。

